新冠肺炎｜今新增8宗確診　3宗本地相關　5人印度抵港包括1海員

本港新冠肺炎第三波疫情持續回落，今日（22日）新增8宗新冠肺炎確診個案，由於當中的3宗本地個案與之前的個案有關連，故不設疫情記者會。3名個案分別為兩名確診者的外傭及家人，所有人傳染期及發病時均已入住檢疫中心。至於5宗輸入個案，全部都是由印度抵港，除了一人是航海員外，另外4人全部是乘搭印度航空的AI310在9月11日抵港，而印度航空的客機早前已被禁止在港著陸。

由印度航空營運於9月18日由新德里飛抵香港的航班AI310，早前已有6名乘客確診，因而被禁飛。（印度航空Facebook圖片)

今日新增的8宗個案，3宗與本地早前的確診個案有關，個案#5041及#5043均是外傭，分別30歲及23歲，而#5042則為是確診者的一名14歲女家人，他們全部早前列為緊密接觸者，傳染期及發病時已經入院檢疫中心。3人分別居住在屯門海麗花園1座(#5041)、樂富邨樂民樓(#5042)，及紅磡福年新樓A座(#5043)。



至於5宗的輸入個案，全部都是由印度抵港，沒有病徵。其中4名女性分別9歲（#5044）、40歲（#5045）、5歲（#5046）及36歲（#5047），她們全部乘搭印度航空AI310於9月11日抵港，並入住北角華美達盛景酒店。而餘下的一個案，39歲男子(#5040)是一名海員。

印度航空營運的客機已被禁飛香港

衞生署在本周日（20日）已經宣布因印度航空營運於9月18日由新德里飛抵香港的航班AI310，有6名乘客確診，故以《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》禁止印度航空營運的客機著陸香港，有效期至10月3日。

翻查資料，印度航空因為帶來13宗輸入個案，在8月20日首次被禁飛香港，亦是衞生署首次引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》。

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