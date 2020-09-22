新冠肺炎｜醫管局月底逐步增非緊急服務　周末加開手術、檢查時段

新冠肺炎疫情有所緩和，醫院管理局準備逐步恢復服務量。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯今日（22日）表示，現時外科、內科及骨科預約入院人數，已恢復約七成。醫管局於本月底開始，會以特別酬金計劃，加開非緊急及預約服務節數，處理積壓的病例個案，涵蓋手術、內視鏡、心臟科檢查及專科門診等服務，暫定相關安排持續至11月。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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張子峯指，今年1至2月農曆新年期間，公立醫院延遲服務的情況最嚴峻，外科、內科及骨科的入院人數各跌約一半，其中耳鼻喉科最受影響。與去年8月比較，現時外科、內科及骨科預約入院人數，各恢復約七成，但仍較去年下跌約三成。專科門診方面，醫管局除向病人安排免診取藥，張稱，在第一及二波疫情期間，有不少市民主動改期及不覆診，令覆診人數較去年同期跌四成；而第三波疫情期間，覆診人數亦下降兩成。

張子峯被多次問到，目前醫管局積壓病人數字，及最長的病人輪候時間，惟沒有正面回答。張僅稱，相關數字「好互動」，「有啲嘢變咗就變咗，懷緬過去係無用」。他又稱，新常態未停，服務難以回到疫情之前的水平，坦言「病人情況或多或少都有影響」。

張子峯被多次問到積壓病人數字及輪候時間，但沒有正面回答。（李恩慈攝）

醫管局正逐步恢復更多服務，張子峯表示，於9月底起，局方將以特別酬金計劃加開非緊急及預約服務周末節數，涵蓋手術、內視鏡、心臟科檢查及專科門診等服務，暫定運作至11月。醫管局亦會善用資訊科技，運用遙距視像診症。譬如護士會線上開班教導糖尿病人注意事項；物理治療及職業治療師，亦會透過視像評估病人的家居環境，毋須上門。

張續稱，公私營合作計劃亦有助分流病人，今年有約2.5萬名公院病人轉到私院接受電腦掃描或磁力共振檢查；約2,000名病人轉到私院接受大腸鏡篩查。另外，疫情期間，公私營合作增加7個項目，約600名及200名病人，分別到私院照胃鏡和接受泌尿科治療，亦有數十名病人已接受癌症電療。

張子峯稱社區仍存在不明源頭個案，擔心會將病毒帶進醫院，暫時家屬仍需透過視像探病。（李恩慈攝）

料10月恢復非急症醫院探病

至於探病安排方面，張子峯稱，社區仍存在感染源頭不明個案，擔心恢復探病，會將病毒帶進醫院，暫時家屬仍需透過視像系統探病。他指，醫管局將於10月1日長假期後，再考慮恢復探病服務，如長假後5至6天，仍未有源頭不明個案，醫管局或考慮在康復病院、非急症醫院，首先作出特別探病安排，初步構思限制每周一次、每次一名家屬。