新冠肺炎｜同人展取消　網創作平台生意增　飛天奶茶：曾日賺3萬

由中大校友傳承基金主辦的第六屆中大創業日，將於9月25至26日以互相線上的形式舉行，其中「中大創業大賽決賽」五強之一的「飛天奶茶有限公司」，於去年創辦後穩定發展，其華文創作平台「飛天奶茶」成立不足一年，已累積超15,000名用戶。中大物理系畢業生、「飛天奶茶有限公司」行政總裁陳柏基接受訪問時指，社會上有不少提供給創業人士的支援計劃，鼓勵準備創業的人士不必過份擔心。他認為，有危便有機，在疫情下本港多個同人展取消，創作者失去了售賣作品的途徑，反而幫助公司加快發展。

陳柏基直言，疫情導致本港多個同人展取消，創作者失去了售賣作品的途徑，反而幫助公司加快發展。（資料圖片／歐嘉樂攝）

2009年以象徵華人的「奶茶」 創立華文創作平台「飛天奶茶」

本港漫畫及小說曾於上世紀末百花齊放，然而時至今日本地創作卻無以為繼，更被謔稱「文化沙漠」。有見及此，陳柏基與三名志同道合的朋友，於2019年12月以3萬元的資金，設立ACGN文化的華文創作平台「飛天奶茶」。網站封測不足一年，至今已累積超15,000名用戶、累計有2,500個小說及插畫作品，並有逾1,000個商品及約100個攤位，其規模更擴充至台灣，於當地聘請了兩名員工。提到名稱的涵意，他認為「奶茶」是華人的象徵，如本港的絲襪奶茶，台灣的珍珠奶茶、馬來西亞的拉茶等；而「飛天」則代表華人文化跨越障礙，以及想像力的延伸。

隨著「飛天奶茶」網站的不斷發展，現時可分為四個部分，集結小說及插畫投稿、文創市集，及交友平台於一體，包括小說區、插畫區、社交圈、未來墟。陳柏基坦言，開設網站的初心，是由於過去在小說及動漫的幫助下，熬過艱苦癌症的治療，故在死裡逃生後，一直渴望為華人文創界盡一分力。「老實講華文創作相比歐美、日本係遜色，我希望培養華文創作既風潮，甚至將華文作品推出全世界。」

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陳柏基（左）與三名志同道合的朋友，於去年設立ACGN文化的華文創作平台「飛天奶茶」。（中大提供）

最高記錄一日創3萬元收入

陳柏基指，現階段的收入，主要來自「飛天奶茶」內「未來墟」的跨區代理販售服務，現時僅推出兩個月，最高記錄一日曾有3萬元的收入。他稱，服務參考日本同類型的網站，用戶的貨品在網頁上架後，每售出一件將收取貨品的18%的費用。

他認為，代理販售相當於「檔主管家」，包括存儲、包裝、聯絡買家、寄出等「一條龍服務」，並設有24小時客服熱線。若用戶不選擇代理販售，只收取5%的上架費用。他透露，雖然現時每個月虧損五位數，但預期今年底於台灣開設分公司後，明年6月可轉虧為盈。

香港像80年代的日本 開始興起吉祥物文化

「飛天奶茶」除了是本港首個ACGN文化的創作平台外，另一個特色則是其看板娘（吉祥物）「茶子」及「歐蕾」，更為兩名角色推出小說、漫畫、歌曲等，「例如茶子生日嗰時，所有用戶會一齊幫佢慶生，將Character（角色）打造到好似明星咁，再宣傳我哋公司，暫時嚟講見到呢招幾受落。」他續指，近年企業開始明白到ACGN文化深受年輕人歡迎，愈來愈多宣傳加入看板娘的元素，「而家嘅香港有啲似80年代嘅日本，其實就係好興吉祥物。」

「飛天奶茶」其中一個特色則是其看板娘（吉祥物）「茶子」（右）及「歐蕾」（左）。（飛天奶茶Facebook圖片）

向企業提供角色（吉祥物）營銷方案

談到將來的計劃，陳柏基透露包括研發圖像加密技術，追溯盜圖者的IP地址，以保護用戶的知識版權；推出粉絲贊助、自由定價閱讀線上章節的功能；下個月亦將開設委託分區，用戶可開價委託創作者辦事。

此外，他亦考慮發展企業接洽的服務，向企業提供角色營銷方案，更透露近日已成功與南豐紗廠、AIA等企業取得聯繫。「因為香港睇錢為主，好難諗到文化創作轉換成錢，我哋會將收到嘅商業委托，轉畀創作者，幫創作者搵生意，有啲似創作者經紀人公司。」

疫情下同人展取消︰反而多咗生意

創業不久便遇上世紀疫症，究竟有否遇到困難呢？陳柏基直言，疫情導致本港多個同人展取消，創作者失去了售賣作品的途徑，反而幫助公司加快發展。「香港創作者參加唔到同人展，唯有交畀我哋交去台灣（同人展）擺，反而仲多咗生意。」

此外，他並鼓勵準備創業的人士不必過份擔心，指社會上有不少提供給創業人士的支援計劃，如數碼港加速器支援計劃、香港科技園創投基金等，更特別感謝中大的Pre-incubation Centre，提供培訓課程及法律顧問，讓「飛天奶茶」得以穩定成長。「社會上有好多呢類型嘅Program，唔需要好多本錢，最緊要係你想做同堅持做落去！」