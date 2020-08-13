新冠肺炎｜旺區湧現散貨場　重返夜冷店年代　市民冀洗牌助創業

本港新冠肺炎疫情持續大半年，旅遊業陷入停滯，零售業大受打擊。旺角及銅鑼灣以往是自由行的購物天堂，街道上藥房、時裝店、波鞋店林立，然而受疫情影響，多間店舖陸續倒閉，周末街道上的人流也不再熙來攘往。 有散貨場店員指，本港70年代有大量夜冷舖售賣廉價貨品，認為現時就像重返當年。到旺角購物的市民則表示，香港店舖類型千篇一律，認為減少連鎖店、金舖及藥房，能有助年輕人創業。

在舖位的需求漸減下，短期租約店如雨後春筍湧現，主要以家品雜貨店及電子產品為主。（歐陽德浩攝）

受疫情影響，銅鑼灣駱克道及謝斐道一帶為重災區，有逾30間吉舖，然而另一側希慎道一帶，名店依然林立；租金貴絕全球的羅素街，鐘錶、珠寶店並無倒閉，整條街道僅得兩間吉舖。而旺角的吉舖亦持續增加，西洋菜街波鞋街分別有12間及4間吉舖。在舖位需求漸減下，短期租約店如雨後春筍湧現，主要以家品雜貨店及電子產品為主。

據中原（工商舖）網頁顯示，旺角通菜街近日有兩間地舖成功出租，其中一間地舖面積約1千呎，租金為12.8萬元，呎價為128元；而另一間地舖面積約1,200呎，租金僅8.3萬元。中原（工商舖）商舖部分區營業董事梁偉傑於中原網頁上表示，過去核心區商舖租金高企，惟近期隨著不少品牌縮減規模甚至退租，吉舖增多的情況下，舖租亦無可避免需求下調。同時，租客心態亦傾向保守，令以較為靈活的短租形式漸受歡迎，業主為免舖位丟空過久，遂接受短租。業主商議空間擴大，吸引部份租客趁低落戶優質地段試業，令短租個案逐漸增多。

店員料散貨場周末有5千元生意額

銅鑼灣駱克道新開一間專賣盆栽及餐具的散貨場，貨品價格約5元至20元。店員高小姐透露，該店的面積不到1千呎，然而上手時裝店每月需付租金18萬元，「你話要賣幾多件衫先交到租？」她續指，老闆專門經營短租生意，視乎不同地段出售產品，目前租約期為兩個月，周末約有5千元的生意額，但扣除工資、租金等成本，估計僅獲微薄的利潤。

有散貨場店員認為，愈來愈多店舖以薄利多銷賺錢，香港就像重返當年70年代的經濟模式。（歐陽德浩攝）

影音店主結業後當店員︰喺香港有理想又點呀？

旺角西洋菜街有藥房結業後，立即被散貨場頂替。店員指，散貨場已開店約兩個月，顧客主要購買如面罩、口罩盒等防疫用品。他認為，愈來愈多店舖以薄利多銷賺錢，指70年代亦有大量夜冷舖售賣廉價貨品，香港現時就像重返當年的經濟模式，只不過夜冷舖的名稱變作散貨場。

他亦透露，曾於兩年前在太子開懷舊影音店，期望推動香港舊時的電影，但港人近年不再關注娛樂，只關注民生，最終於去年經濟不景下無奈結業，只能輾轉到散賣場當店員，感嘆「喺香港有理想又點呀？」

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市民指重新洗牌有助年輕人發展

不願上鏡、陪伴妻子行街購物的市民王先生表示，過往從東九龍駕車至旺角需時45分鐘，最近僅需15分鐘即可到達，認為行車順暢反映香港經濟下行。而他的妻子則表示，香港店舖類型千篇一律，認為減少連鎖店、金舖及藥房不失為壞事，重新洗牌能有助年輕人創業。她續指，當長者亦學會網上購物時，藥房等店陸續倒閉是理所當然。「屋企附近係呢啲牌子，出到去又係呢啲牌子，咁我樓下買到點解要出嚟呢？」