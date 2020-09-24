靠動漫熬過骨癌煎熬　癒後創業推文化創作︰唔好瓜咗先後悔

每個人在小時候也許受到動漫作品影響，心中懷有宏大的夢想，或許是成崢為職業運動員、科學家，甚至穿越異世界等，但是多少人長大後能堅守年少時的初心呢？「飛天奶茶有限公司」行政總裁陳柏基，便是被動漫影響人生的例子。他坦言，文化創作雖然不像高科技，讓人類的生活有帶物質上的改善，卻能成為每一個人生活下去的心靈支柱。 動漫事實上曾陪伴他走過最艱難的一段人生旅程，中三那年陳柏基患上骨癌，靠動漫等閱讀，走過死亡邊沿，曾昏迷72小時的他，醒過來後發現，正因不知道自己何時死亡，何時會失去寶貴的事物，萌生了創業的念頭，「不如喺你未失去之前，就做好你想做嘅事。」 而「飛天奶茶有限公司」亦成為今年中大校友傳承基金主辦的第六屆中大創業日，「中大創業大賽決賽」五強之一，公司於去年創辦穩定發展，其華文創作平台「飛天奶茶」不足一年，已累積超15,000名用戶。

陳柏基與三名志同道合的朋友，於去年設立ACGN文化的華文創作平台「飛天奶茶」。（中大提供）

接受化療、切骨、物理治療的過程中以閱讀消磨時間

陳柏基的創業道路，並非從某一天的忽發其想開始。他坦言，在患上癌症前沒有接觸任何動漫或文學創作，但是留院治療的一年裡，在接受化療、切骨、物理治療的過程中，百無聊賴的他開始透過閱讀消磨時間，並漸漸愛上各式各樣的作品，讓他熬過抗癌的痛苦和孤獨。他認為，文化創作雖然不像高科技，讓人類的生活有帶物質上的改善，卻能成為每一個人生活下去的心靈支柱。

他指，每個人在小時候，有意或無意間或受到文化創作的影響，從而改變往後的人生道路。「少年期間可能有創作影響住你，但其實你唔知道，可能係教科書上面一篇文，或者你自己睇過既一套動畫，揭過既一本漫畫，都會對你價值觀或者睇法造成影響。」

問到受什麼作品影響最深，陳柏基不假思索地回答「未聞花名」。他解釋，該日本動畫是一套圍繞著生與死，講述友情的感人故事，女主角在年少時因突如其來的意外離世，讓他不禁將女主角的身影，與病床上的自己重疊。他指，動漫和輕小說並非如坊間理解的膚淺，其實對親情、愛情、生死等價值觀，亦有著深刻的描述。「我嗰段時間好接近死亡，但身邊冇咩人會傾訴。動畫可能喺其他成年人眼中係幼稚，好細路仔睇嘅野，但就係動畫感動到我，令我有勇氣堅持落去。」

昏迷72小時萌生創業念頭

正值風華正茂之時患癌，陳柏基回想過去亦心有餘悸，就在中三的末期考試前一個星期，沒有任何病徵及家族病史的情況下，突然被告知患上第一期骨癌，其後更曾經一度踏進死亡的邊緣。當時他對某款化療藥物引起過敏反應，直接昏迷送往深切治療部。

「係好突如其來，心諗第一期應該唔會死嘅，有日突然間睇睇下衝鋒21就暈咗。我前一秒仲睇緊衝鋒21，後一秒就好似恰著咗然後瞓醒。醫生同我講︰你昏迷咗72個鐘。當時個感覺好震撼，然後諗到嘅係，我仲未睇完本衝鋒21。」經過瀕臨死亡的體驗後，正因不知道自己何時死亡，何時會失去寶貴的事物，讓他萌生了創業的念頭。「不如喺你未失去之前，就做好你想做嘅事。」

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陳柏基指，動漫和輕小說並非如坊間理解的膚淺，其實對親情、愛情、生死等價值觀，亦有著深刻的描述。（中大提供）

唔好等自己瓜咗先至後悔

但是陳柏基沒有即時創業，選擇努力裝備自己。他於中學畢業後順利升上中大物理系，意外地練成堅韌的意志。他解釋中大理學院的工作量，遠高於其他學院，「其他Major眼中好辛苦嘅事，我哋都覺得唔辛苦捱到落去，試過最高記錄三日瞓得兩個鐘。」直至大學四年級，他心血來潮在中大成功舉辦「包剪揼大賽」，更獲得「國際包剪揼協會」認可後，他認為時機成熟，是時候開始嘗試創業，於是找來三名夥伴從零開始學習設計網站。

如今陳柏基的癌症已治癒，但左膝的骨頭被永久切除，並換上金屬骨，不能如常人蹲下，走路時亦容易感到疲倦。但他樂觀地表示，無論人生任何一個時間，均有藉口阻止踏出創業的第一步，如兼顧學業、生活、家庭等，因此他勸喻渴望創業的後輩需珍惜光陰，「要抱住一個信念係我可能聽日就死，唔好等自己瓜咗先至後悔。」