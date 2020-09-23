粉嶺高球場獲續租　政府：當中32公頃三年後「復歸政府」興建公屋

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，其地契於今年8月31日已到期。政府周二（22日）回應傳媒查詢該球場的續約事宜，指出透過短期租約以象徵式地租向非牟利機構批出土地作體育用途，是政府一貫的做法，當局表明三年後，其中32公頃用地會「復歸政府」，之後會盡快展開土地平整工程，以配合日後的公營房屋發展。 當局稱去年9月已為該32公頃用地展開技術研究，目前進度理想。

粉嶺高球場佔地172公頃，香港高爾夫球會現以1,000元地價承租。（資料圖片）

特別過渡安排至2023年8月

政府表示，當局於2019年2月宣布全面接納土地供應專責小組的建議，並決定發展粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途，至去年9月為該32公頃用地展開技術研究；政府會為該32公頃用地於其現有契約於2020年8月到期後，訂立一個為期3年的特別過渡安排，至2023年8月完結。

該32公頃用地會在2023年9月復歸政府，政府亦會因應各項研究結果和所需程序的進度，爭取在土地復歸政府後盡快展開土地平整工程，以配合日後的公營房屋發展。按現行適用程序，粉嶺高爾夫球場該32公頃用地的特別過渡安排，會透過短期租約執行和收取象徵式租金。

其餘140公頃用地將徵收減免地價

至於其餘140公頃用地，政府指他們會按現行政策以象徵式地價續期至2027年6月30日。待上述租約期滿後，如粉嶺高爾夫球場140公頃用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價。

發言人表示，根據現行機制，就非牟利機構申請以短期租約方式租用政府土地作體育用途時，民政事務局會從體育發展的角度考慮是否給予政策支持，讓承租人以象徵式地租承租土地，基於香港哥爾夫球會過往對促進體育發展的貢獻，該局因此就批出該32公頃用地的短期租約及其餘140公頃用地給予政策支持，讓承租人以象徵式地租承租土地。

粉嶺高球場需開放30%體育及康樂設施總量

當局表示，粉嶺高爾夫球場亦須進一步對外開放設施，即向合資格外界團體開放其體育及康樂設施總量的30%，並與體育團體合辦公眾人士可參與的體育活動，每月最少240個活動時數，強調有關的條款將加入新的契約內，且會繼續監察粉嶺高爾夫球場執行對外開放設施的情況。

政府最後表示，由於粉嶺高爾夫球場用地的契約需分拆為兩張新契約處理，當中涉及較多程序，各部門需要較長時間按上述已經公布的政策方向，完成粉嶺高爾夫球場用地的續約手續，但這並不影響上述有關該32公頃土地的特別過渡安排，即有關短期租約維持於2023年8月完結。