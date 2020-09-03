粉嶺高球場地契屆滿　政府延長多3個月：分拆兩張新契需時

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，地契已於今年8月31日到期。民政事務局局長徐英偉昨日（2日）表示，在疫情下，部份的文件程序上「耐咗」，故短期延長了契約時間。 民政事務局回覆《香港01》查詢時指，政府容許香港哥爾夫球會繼續按現有契約條款使用粉嶺高爾夫球場整幅用地，為期三個月，直至今年11月30日。 發言人又指，早前表明會收回建屋的32公頃土地，其特別過渡安排將維持不變；餘下的140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月30日，之後再續約時，政府會徵收減免地價。

粉嶺高球場佔地172公頃，香港高爾夫球會現以1,000元地價承租。（資料圖片）

政府早前決定，將局部發展32公頃粉嶺高球場作房屋用途，不過，當香港哥爾夫球會在2020年8月地契期滿後，會訂立為期3年的「特別過渡安排」讓其繼續使用。

至於其餘140公頃用地的用途，政府則無意就改變土地用途進行研究，會續期至2027年6月。

32公頃土地的特別過渡安排維持不變

民政事務局回覆查詢時指，由於高球場用地的契約需分拆為兩張新契約處理，當中涉及較多複雜的程序，加上早前疫情的緣故，故政府容許球會繼續按現有契約條款使用球場整幅用地，為期3個月，直至本年11月30日，作為續期手續完成前的暫緩安排。

發言人又指，該32公頃土地的特別過渡安排，將會維持不變。

倘2027年後再續約將收減免地價 料只需幾億元​

局方發言人又指，該140公頃用地，政府會以象徵式地價續期至2027年6月30日。待租約期滿後，若粉嶺高爾夫球場用地獲批續約，政府會於2027年7月起徵收減免地價，即市價三分之一。

翻查資料，民政事務局曾公佈私人遊樂場契約政府的檢討報告。時任民政事務局局長劉江華曾指，全港有26份私人遊樂場地契約，其中23份涉及私人體育會，當局會將全部契約劃一到2026至2027年到期，若獲得續租，到時將會收取市值三分之一的地價。他又指，不能收取太高地價，否則會令部份私人體育會「倒閉」。

當時地政總署曾粗略估算，位於新界、面積逾百公頃的用地，若收費三分之一地價，地價料約數億元。

將在新契約加入條款

發言人又指，在新政策下，球會須在續約期內進一步對外開放設施，包括向合資格外界團體開放設施總量的30%等。政府會在新契約加入相關條款，以落實執行有關政策。