粉嶺高球場地契到期　民政事務局稱受疫情影響　短期延長契約時間

佔地172公頃的粉嶺哥爾夫球場，地契已於日前（8月31日）到期。不過，查冊資料顯示，香港哥爾夫球會仍然是整幅地皮的業主，未知政府是否已為球場續約。 民政事務局局長徐英偉今日（2日）表示，在疫情下，部份的文件程序上「耐咗」，故提供了短期的延長時間，現時市民仍能到該高球場打球。 《香港01》正就事件向發展局、民政事務局及香港哥爾夫球會查詢。

由香港哥爾夫球會持有的粉嶺高球場用地，佔地172公頃，其地契已於2020年8月31日到期。

不過，查冊資料顯示，香港哥爾夫球會仍然是該幅地皮的業主，而「等待註冊的契約」相關資料中，亦未有列出任何資料，未知政府是否已為球場續約。

短期延長了契約時間

民政事務局局長徐英偉今日出席防疫措施記者會時表示，在疫情下，部份文件程序「耐咗」，故就地契安排提供了短期的延長時間，現時市民仍能到該高球場打球。

僅發展32公頃 球場續約至2027年

翻查資料，政府曾表示，已接納土地供應專責小組的建議，將發展球場位於粉錦公路以東的32公頃用地作房屋用途。因此，該32公頃用地在地契到期後，會訂立3年的特別過渡安排。現時發展局已開展詳細技術研究，以確立用地最多可提供的住宅伙數。

至於高球場餘下的140公頃用地，政府已表明無計劃就改變土地用途進行研究，又指任何收回整個球場的方案，均會影響政府體育政策。因此，政府繼續會為該140公頃用地，以象徵式地價，續期至2027年6月30日。

粉嶺高爾夫球場由「香港哥爾夫球會」以1,000元地價承租。根據2018年3月的文件，球場的會員人數有2,660人，除了高爾夫球場、練習場外，亦設游泳池及健身室。