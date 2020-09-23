青年用噴漆塗污港鐵售票機　兼管有彈弓等武器　認罪稱望被判監

22歲青年去年9月3日在太子站用噴漆塗污港鐵設施，同時亦被搜出藏有彈弓、金屬珠等。他今（30日）在西九龍裁判法院承認刑事損壞、在公眾地方管有攻擊性武器等3罪，稱因一時衝動犯案，並願意賠償。裁判官羅德泉即指，按照被告的年齡，就其所認控罪管有武器的罪名，必須判監禁或勞教中心。被告表示認罪可獲三分一刑期扣減，望法庭判處監禁。羅官把案押後至下月7日判刑，期間索取背景及勞教中心報告，被告還柙候懲。

被告冼名才（22歲）承認刑事損壞、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，及在公眾地方管有攻擊性武器共3罪。控罪指，他於去年9月3日在太子站損壞港鐵的一部八達通查閱機、兩部八達通增值機及三部八達通售票機；保管一罐噴漆和一支金屬棍；以及管有攻擊性武器，即一個彈弓及50粒金屬顆粒。

被告用噴漆塗污售票機

案情指，當晚近11時，港鐵職員從閉路電視鏡頭發現身穿黑衣、戴著黑帽及防毒面罩的被告用噴漆塗鴉售票機，繼而報案。職員其後走到該處，目賭被告拿著噴漆。警員到場拘捕被告，並搜出涉案物品。

控方要求被告賠償1.5萬元

辯方求情指被告衝動犯案，感到後悔，願意賠償；被告只是噴污機器的屏幕，清理後可如常使用。控方要求被告賠償逾1.5萬，羅官稱會在判刑時一併處理。

案件編號：WKCC2158/2020