限聚令｜限聚令、限桌令延長7天　10月1日娛樂場所恢復有觀眾表演

政府今日（23日）就限聚令的第599F章、第599G章及第599I章的指示及指明刊憲，現行的社交距離措施，及其他適用於餐飲業務處所及表列處所的限制將會延續。當局只稍為調整有關桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，容許「隔一個，開一個」方式，開放不在獨立淋浴間內的花灑頭。相關措施會由本周五（25日）零時零分起生效，為期7天，直至10月1日。 另外，由10月1日起，部分公眾娛樂場所可在根據最新規定及限制，並採取充足防疫措施的情況下，恢復有現場觀眾表演。

由9月25日起，桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施可以「隔一個，開一個」方式開放不在獨立淋浴間內的花灑頭。（資料圖片 / 張浩維攝）

限聚令下限制4人聚集、食肆不得有多於4人同坐一桌，以及每天0時0分時起至早上4時49分不能堂食等規定，將會由本周五起再延長7天，涵蓋10月1日的中秋節兼國慶假期。不過，當局評估最新的公共衞生風險後，食䘙局決定本周日起，稍為調整桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，容許以「隔一個，開一個」方式，開放不在獨立淋浴間內的花灑頭。

食物及衞生局發言人表示，現時本港疫情尚未完全穩定下來，社區中仍有隱形傳播鏈，呼籲市民在10月初國慶日，及中秋節翌日的長假期的防疫上不要鬆懈。另外，由10月1日起，部分公眾娛樂場所，將可根據最新規定及限制，並採取充足防疫措施的情況下，恢復有現場觀眾的表演。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼