復課｜小學編製四個時間表、囑老師備「走佬袋」　應對課堂轉變

疫情持續多時，中小學一、五、六年級，以及幼稚園高班學生今（ 23日）日終於重返校園復課。保良局黃永樹小學校長陳瑞良表示，網上開學後，約125位小一新生今日首度重返校園，除安排學習課室常規外，亦特別為每位特製一張印有同班同學「認人」卡，方便他們互相認識。他指，長期半日制面授對教學進度未必太大影響，但由於疫情反覆，學校已編訂四類時間表，一旦即時停課，亦可隨機應變。

為小一生特製同學「認人」卡 方便結識

保良局黃永樹小學一、五及六年級約375人今日首回校恢復半日面授課堂，首周每日有三節課堂，每堂約半小時，由早上8時，至下午11時。

疫情自年初爆發，而現時的小一生當時仍尚就讀幼稚園高班，幾乎大部分時間留家學習，九月開學後亦持續網課，陳瑞良表示，本周主要讓小一學生適應校園生活，在班主任課教授課室常規，帶領參觀校園設施，熟習學校不同樓層的環境，增加對學校的安全感；老師亦會特別教授學生個人衛生知識，提醒同學間保持社交距離等，以做好防疫工作。

他說，雖然同學間視像見過面，但在學校要配戴口罩，互相辨識會有困難，難記認對方名字，故校方為每位小一生特製一張印有同班同學「認人」卡，方便他們互相認識，逐步建立朋友圈。

疫情持續不穩，校長陳瑞良表示，校方已編製四個時間表，已作好應變準備。（盧翊銘攝）

編製四個時間表 隨時應對課堂模式轉變

疫情持續不穩，陳瑞良表示，校方已編製四個時間表，包括網課、面授與網課「混合」、半日制及全日制的時間表，以隨機應變，「萬一不幸夜晚收到通知有學生確診，學校要停課14日，亦可以即時調動時間表，短時間內通知家長最新安排。」他笑言，已提醒老師配備「走佬袋」，隨時可帶走教學材料，為在家教學的作好準備。

未來長時間實行半日制上課，陳指，校方參考舊制編排七個課堂，上課時段由早上約8時至下午近1時，每堂35分鐘，並設有兩個小息。他認為，七堂已可涵蓋中、英、數及常識等教學，但由於每節課時比全日制少5分鐘，課堂分組活動會相應縮減，以教師講課為主，相信即使長期半日制，亦不會對教學進度有太大影響。

若疫情再進一步回穩，他期望可以恢復部分靜態的課外活動，如辯論班、奧數訓練，甚至在安全情況下，進一步安排羽毛球、乒乓球班等，令學生校園生活「冇咁枯燥」，重新建立個人興趣與做運動的習慣，回復昔日正常的全人發展。