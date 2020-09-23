開學復課｜小一、五、六新學年重返校園　英華仔：覺得校服好逼

雖然全港學校在9月1日已經開學，但當時未能面授課堂，只能在網上進行開學禮以及網上授課。及後教育局宣布分階段恢復面授教學，在今天（23日）率先K3、小一、小五、小六以及中一、中五、中六學生率先正式重返校園。英華小學的家長和學生均感到十分興奮，學校也特意佈置校園迎接學生，令這個日子更添意義。 攝影：歐嘉樂

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英華小學每年均在開學禮上公布年度主題，惟疫情關係，今年有獨特的安排，亦因分階段回到校園，校方更特意安排2個日子均有不同的迎接方式。陳美娟校長表明不會厚此薄彼，只讓今日回校的小一、小五及小六學生感到驚喜，「二至四年級都會有『拆禮物』時間！」

早前學校已有一系列的安排，讓學生憑線索去猜年度主題，有小六學生大呼好玩，感覺很像福爾摩斯查案，可惜他指自己想得太複雜，未能猜中。而今年的主題已揭曉是「路」，因此今日校方砌出一條青幽小路在正門迎接學生，又在2樓至4樓設置迷宮，讓學生找到對的路回到課室，可謂別出心裁。

小一學生：開心過幼稚園

小一學生是首次踏入小學校園，為了讓新生適應，英華小學在昨日（22日）已舉辦適應日，講解上課的流程和注意事項。陳校長認為適應日發揮作用，今日的「開學」過程十分順利。

朱同學經過昨天的適應日亦非常期待今天的上學日，一入校園便指「小學開心過幼稚園」，因為有小息時間，也能學到很多知識。其家長也對疫情下開學表示有信心，指學校早前已舉行網上家長會，也提供了影片給學生在家「預習」，讓學生更了解回到校園的衛生知識。

另一位家長余太表示，在「開學」前已給升讀小一的兒子觀看十多條影片，以增加防疫意識，尤其是提醒小朋友什麼時候更換口罩。她又大讚校方設置全新的防疫設施，故不擔心小朋友到學校上課。

惟有小六學生許同學形容暑假後穿上的校服「好逼」，原因是疫情期間缺少外出和運動，惟有近日和父親跑步，「先瘦返少少」。

校方「網課」與實際課堂並用 毋懼再度停課

陳校長指今日特意早起回校迎接學生，開心地看到「佢哋肥肥白白，好似膨脹咗」，又看到小朋友剪好頭髮才回到校園，感到他們對「返學」十分認真，尊重學生的身份。

陳美娟校長。

而對教育局早前發出的指引，指學校萬一出現新型肺炎（COVID-19）確診者或密切接觸者，也需要立即關閉14日。陳校長笑言自己是一個「唔擔心嘅人」，在過往的半年時間，老師已建立了「虛擬課堂」和「現實課室」的並行技巧，一旦發生突發事件，老師也能把課堂移師網上，而在面授的課堂之中，亦能抽取電子教學的素材配合教學，故相信有能力應付疫情的波動，甚或冬季流感高峰期來襲等未知的狀況。

呈分試方面，陳校長在9月已向小五、小六家長預告評估的日期和範圍，「家長變成怪獸家長，部分原因是他們不安。我們多做一步，讓家長知道我們已考慮了，就能減少他們變怪獸的機會」。在疫情期間，校方試行用「網上闖關」模式為學生評估，發現網課亦能有助他們學習，因此家長不需過於憂心疫情影響呈分試的準備和安排。

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