新冠肺炎︱今增3宗確診　兩宗本地個案　4歲男童居屯門建生邨

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（23日）新增三宗確診個案，兩宗為本地個案，均與早前確診者有關連，是連續3天維持單位數，本港累計5,050個案，包括一宗疑似個案。 新確診的個案當中，屯門建生邨一名4歲男童染疫，據悉他的家傭是早前確診者；而紅磡福年新樓一名64歲老婦亦確診，與一名確診外傭居於同一大廈。

衞生防護中心表示，本港今日新增三宗個案，一名41歲女患者（第5048宗個案）是機組人員，於9月21日從英國抵港，住在赤鱲角香港天際萬豪酒店。

本地個案方面，一名4歲男童（第5049宗個案）確診，據悉他的家傭是早前確診者。患者居於屯門建生邨泰生樓，並在本月19日開始發病。屯門醫院昨日表示，該名男童本身有長期病患，曾於本月18日上午，在兒科病房逗留近兩小時，當時大部分時間有佩戴口罩。院方將10名同房病童及一名運作助理界定為密切接觸者，需要接受檢疫；另外6名同房病童要接受28日醫學監察。

另外，一名64歲老婦（第5050宗個案）亦確診，住在紅磡福年新樓A座，於本月19日開始發病。病人與早前確診者有關連，一名23歲外傭（第5043宗個案）與她居於同一大廈。

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