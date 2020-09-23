迪士尼二期60公頃地　料至少可建逾2萬單位　議員促政府盡快檢討

香港迪士尼樂園二期用地的認購權周四（24日）屆滿，政府宣布不再延長，意味迪士尼樂園無法按原定規劃展開第二期發展。 該用地面積60公頃，按近年新發展區項目房屋供應估算，至少可建約2萬個單位，過往縱有意見指未發展之前，可建過渡性房屋解住屋需求，惟政府一律以不符休閒用途拒絕，至新冠肺炎爆發，政府卻宣布動用該土地以組裝合成方式興建檢疫單位。 有立法會議員認為，政府應趁土地回復「空白之身」，盡快檢討土地屬性及密度，料可建兩萬至四萬公屋單位，解決部份住屋需求，並宏觀地將周邊地區納為同一個發展區，重新規劃整區建設。

政府宣布，不再延長與香港迪士尼樂園於2000年簽訂的《認購權契約》，意味樂園將不會按原定規劃作第二期發展。該土地閒置20年，於兩年前曾計劃發展香港首個花藝文化娛樂主題公園Kaleido Park，惜計劃最終泡湯，多年來有意見倡建臨時房屋，政府均以不屬住宅地為用拒絕。

60公頃用地料建2.2萬至3萬單位

該幅位於迪士尼樂園東部的土地面積約60公頃，參考本港新發展區項目房屋供應估算，東涌填海造地130公頃，可建4.9萬個住宅，即每公頃可建約377個單位，密度較低；而密度較高的是33公頃元朗橫洲棕地發展，建1.7萬個公屋單位，即每公頃可建約515個公營單位。以此推算，迪士尼二期的用地，可建成2.2萬至3萬個公屋單位，等同長策制定的一年公屋供應目標。

政府原預留了樂園東面60公頃填海土地，供迪士尼興建另一主題樂園。（資料圖片）

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尹兆堅：遲來的覺悟 應宏觀檢視土地屬性重新規劃

過往曾倡議於該用地建過渡性房屋的立法會議員尹兆堅指，政府在認購權合約未完結前，曾多次指該用地屬休閒用地，不能建屋，但至疫情出現又用作興建檢疫中心，反映政府多年來以此為藉口，令土地「曬太陽」20年，形容今次不續認購權是「遲來的覺悟」。

他認為，目前該土地已屬「空白之身」，可塑性高，政府應立即檢視土地的屬性、評估建屋的密度等，並與附近區域包括欣澳、竹篙灣、及東涌，宏觀視為新發展區綜合地重新規劃，「好似東涌延伸咁」，在公共設施上共用，令兩邊社區可以互補。他稱該用地預計可建2萬至4萬個公屋單位，以解決水深火熱的住屋需求。

公屋聯會：政府處理大面積地向來較慢

公屋聯會總幹事招國偉指出，政府在處理較大面積用地時，向來動作較慢，包括早前啟德發展區，土地亦需閒置長時間，他認為若二期用地無即時需求，可考慮建臨時房屋或屋邨，起碼可紓緩一部份居民的住屋訴求，但他強調必須要有交通設施的配合，方便居民出入。至於其他閒置土地，他稱應善用地方應付社區需求，如泊車位不足或可靠建臨時停車場解困。