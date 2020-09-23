迪士尼樂園二期60公頃用地認購權周四屆滿　政府宣布不延長

政府今日（23日）表示，考慮到現時經濟狀況，宣布不會為迪士尼樂園所擁有位於樂園東部約60公頃土地的認購權，再度續期延長，換言之，香港迪士尼樂園未來不會有原先規劃的第二期發展。 政府發言人補充，認為主題樂園公司（即迪士尼樂園）於未來數年，應集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，「是謹慎的做法」。

政府提到，儘管現時全球旅遊業不景氣，政府會繼續全力支持樂園正推行的擴建計劃。與此同時，就主題樂園公司所擁有，關於購買一幅在竹篙灣並毗鄰樂園的土地的認購權，惟考慮到現時經濟狀況，不會延長該認購權的有效期。商務及經濟發展局發言人又表示，主題樂園公司的策略性發展方向，是專注其現正推行的跨年擴建計劃，以推出一系列新遊樂設施。

政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期之用。（資料圖片 / 江智騫攝）

根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司獲批認購權以購買有關用地，作樂園可能擴建之用。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，有效期會於明日屆滿。換言之，政府宣布不延長續期後，樂園不會有原先規劃的第二期發展。

翻查資料，​認購權有效期為20年至2020年，並可按認購權契約續期2次，每次5年。政府曾指出，在認購權生效期間，若合營公司按照認購權契約認購第二期用地，根據該契約，有關地價是以1999年價格計算的28.12億元為基礎，這地價並會因應1999年至認購期間的通脹按綜合消費物價指數而調整。