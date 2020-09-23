政府不延長迪士尼樂園二期用地認購權　華特迪士尼：極度失望

政府今日（23日）表示，考慮到現時經濟狀況，宣布不會為迪士尼樂園所擁有位於樂園東部約60公頃土地的認購權，意味香港迪士尼樂園第二期發展計劃落空。 華特迪士尼發言人表示，對政府不延續第二期用地認購權有效期的決定，表示極度失望。

華特迪士尼發言人表示，對政府不延續第二期用地認購權有效期的決定，極度失望。（資料圖片）

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華特迪士尼發言人表示，過去15年一直堅守承諾，致力投資於香港迪士尼樂園度假區，推動香港旅遊業的經濟發展，並會於未來繼續投入資金於現時的擴建計劃，對於香港政府不延續第二期用地認購權有效期的決定，表示極度失望。

政府發言人今日表示，認為迪士尼樂園於未來數年，應集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，「是謹慎的做法」。

政府與華特迪士尼1999年簽約興建香港迪士尼樂園，當局在大嶼山竹篙灣展開大型填海280公頃，扣除興建現有樂園、酒店、港鐵迪士尼站及附屬設施等土地後，還預留了樂園東面60公頃填海土地，供迪士尼興建另一主題樂園，即第二期土地，現時則宣布不會為迪士尼樂園延續所擁有位於樂園東部約60公頃土地的認購權。