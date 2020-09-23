56歲男家居檢疫期間兩度擅離判囚14日　累計46人被法庭定罪

一名56歲男子早前接受14日強制檢疫令期間，曾兩次擅自離開檢疫點，涉違反第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日（23日）於東區裁判法院被判即時監禁14日。 截至今日，共有46人因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

56歲男違反強制檢疫令，判即時監禁14日。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生署表示，涉案男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解，及未取得獲授權人員許可，於3月26日離開其檢疫地點兩次。事主被控兩項違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於東區裁判法院，就兩項罪行各被判處即時監禁14日，同期執行。

根據《規例》，由3月19日起，除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港人士，須接受14天強制檢疫。另外，由2月8日起，按法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，所有在到港當日前14日，曾在內地、澳門及台灣逗留人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，「政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。」截至今日，共有46人因違反檢疫令被法庭定罪，遭判監最多3個月或罰款15,000元不等。

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