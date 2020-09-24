自願醫保｜96%個案成功索償　整體獲賠89%醫療費　略高於市場

政府於去年4月1日推行「自願醫保」計劃，截至去年年底已簽發約42萬張保單，並接獲2.6萬宗索償，當中96%都可成功索償。食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅表示，索償不成功的主因，包括「就保障範圍以外的治療提出索償」等。 而成功索償的個案中，超過三分一可全額索償，整體而言亦索償到89%醫療費（即自掏腰包11%），略高於自願醫保推行前，市場上一般只有80至85%的償付比率。

自願醫保計劃於去年4月正式出爐。（資料圖片）

食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅稱，截至去年12月31日，即在計劃推行的首9個月，共有2.6萬宗索償個案，當中約2.5萬宗成功索償，即約96%。索償被拒絕的個案約有1000宗，主要原因包括就保障範圍以外的治療提出索償，例如門診診症、傳統中醫治療等，又或者因索償的項目屬於投保前已知及已披露的疾病、索償表格不完整、欠缺收據正本等原因。

成功索償個案 佔55%屬手術

食物及衞生局自願醫保計劃總監李志中表示，在成功索償的個案當中，約45%屬非手術，55%屬手術個案，當中40%是內窺鏡手術。

自願醫保計劃於去年4月正式出爐。（資料圖片／李澤彤攝）

方毅表示，成功索償者中約34%獲全額償付；67%的償付比率亦達90%以上；80%個案賠償率達80%，他形容數據十分理想。自願醫保去年整體的償付比率為89%，即受保人求醫時只需自付約一成的金額，略高於自願醫保推行前，市場上一般只有80至85%的償付比率，其中胃鏡檢查、結腸鏡檢查的賠償率分別為94%及92%。

方毅認為，自願醫保能令更多市民選擇私營醫療服務。他解釋，2018年統計處的數據顯示，在購買了醫療保險的市民當中，四成六人需要住院時仍會選擇公營醫療服務，「但市民而家好放心，因為知道自願醫保最少賠八成」，他相信將會有更多購買了自願醫保的人選擇私營醫療服務，減輕公營醫療的壓力，但或需以年計的時間才可見到成效。