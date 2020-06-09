宏利香港首季醫保新生意按年增17%　自願醫保佔55%

自願醫保實施超過一年，宏利香港副總裁、首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，自願醫保產品帶動下，宏利今年首季醫療保單新生意按年增幅，以年度化保費計，達17%。而今年首季醫療保單新生意銷售比重，以年度化保費計，自願醫保佔55%。去年4月至今年3月，93%自願醫保客戶選擇靈活計劃。

宏利今年4月亦網上問卷調查1,037名本港在職人士，38%未擁有自願醫保的受訪者有意購買或轉保至自願醫保。考慮購買自願醫保的首三項主要原因，依次為扣稅（40%）、保證續保至100歲（37%）、政府支持（34%）。而不考慮購買的首三項主要原因，依次為保費昂貴（40%）、認為計劃倚賴公營醫療系統（25%）、稅務優惠吸引力不大（24%）。

紀榮道表示，新冠病毒疫情令大眾意識到醫療保障的重要性，30%有興趣於今個稅務年度投保自願醫保的受訪者表示，新冠病毒病令他們覺得需要有更好的醫療保障。他指，今年首季在內的上一個扣稅年度雖已結束，但今年第二季自願醫保銷售增長的態勢持續。

遙距投保能幫助客戶 加強公司競爭力

保監局早前宣布允許自願醫保遙距銷售等臨時便利措施，相關安排有效至本月30日，他指出會密切留意事態，亦會積極研究遙距投保服務。他認為，遙距投保能幫助客戶，亦加強了公司競爭力、數碼化的實力，故歡迎相關措施。

至於近年有網上保險公司、虛擬保險公司進駐市場，紀榮道承認相關公司的線上、數碼化模式會減低成本，宏利亦透過類似方法減低成本，但指出醫保保費若要具競爭力，市場佔有率亦重要，「我哋管理幾十萬計客戶，其實在成本上是更有效率」，相對較新興的保險公司，當他們未有顧客基礎時，就更難達到成本效益。