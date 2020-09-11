【自願醫保】推行首年保單達52萬　97%受保人購買靈活計劃

食物及衞生局今天（11日）表示，自願醫保推行首年，認可產品的保單已達52萬2千張。在這些保單受保人當中，97%購買靈活計劃，只有3%人士購買標準計劃。另外，局方指，54%受保人為40歲以下，反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。 根據計劃推行首九個月的數據，96%的保險索償個案均可成功索償，其中34%的個案獲全額償付；約67%個案的償付比率達90%或以上。

自願醫保計劃於去年4月正式出爐。（資料圖片）

自願醫保在2019年4月起推行，截至2020年3月31日，認可產品的保單已達52萬2千張。食物及衞生局發言人表示，根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，在計劃推出的首兩年購買認可產品的人數約100萬，現時的保單數字反映計劃正穩步邁向目標。

截至2020年7月底，由食物及衞生局批出並已推出市場的認可產品共有67款，包括30款標準計劃及37款靈活計劃，合共提供257種方案讓消費者選擇。在自願醫保推行首年，96%的保單申請獲成功接納。

自願醫保計劃於去年4月正式出爐。（資料圖片／李澤彤攝）

在52萬2千名保單受保人當中，97%人士購買靈活計劃，其餘則購買標準計劃。逾半（54%）受保人為40歲以下；超過三分之一（34%）受保人為30歲以下，當局認為有關數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。



根據計劃推行首九個月的數據，96%的保險索償個案均可成功索償，其中超過三分之一（34%）的個案獲全額償付；多於三分之二（67%）個案的償付比率達90%或以上；而償付比率達80%或以上的個案亦佔約八成。



局方表示，自願醫保網頁的消費者資訊專區設有「計劃搜尋」功能，可以比較各認可產品的保障範圍及保費。此外，網頁新增名為「自願e寶」的「聊天機械人（chatbot）」功能，讓消費者可以簡易互動的形式隨時查詢有關自願醫保的問題。網頁亦有提供有關自願醫保下稅務扣除的資料。