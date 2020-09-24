保就業｜消委會建議以「最低價」作凍價水平　促惠康盡早公布詳情

政府要求兩大超市申請第二期保就業計劃後回饋社會，百佳宣佈會以抽獎形式發放現金券，而惠康亦指會凍結300款貨品價格半年等。 消委會總幹事黃鳳嫺今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，關注超市選取的貨品種類及凍價水平，直言不同價格有很多分別，建議超市以「最低價」作為凍價水平。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／黃舒慧攝）

惠康早前宣佈，承諾9月底開始，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格。黃鳳嫺表示，超市應盡早宣布細節，消委會關注涉及的貨品種類及凍價水平等，直言會影響消費者能否真正受惠。她又指，消委會在過去監察時發現，超市貨品價格含糊，包括有建議零售價、標準價、刪除價、推廣價等，「分別可以係好大」，建議超市應以「最低價」作凍價水平。



黃鳳嫺亦認為，超市業務逆市上升，應負起更大社會責任，向市民提供更多優惠。至於超市推優惠會否再度引起搶購潮？黃則認為未必會，相信市民在早前「搶米」後，意識到部分日常用品，無法存放得太多，會理性選購。

惠康早前宣佈，承諾9月底開始，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格。（資料圖片）

對於百佳以網上抽獎形式提供回贈，黃鳳嫺認為「抽獎視乎彩數」，相信市民不會有好大期望，尤其長者等群組，未必太熟悉上網，也未必會參加。黃關注，過往在不同大型抽獎中，背後電腦系統會不勝負荷，望百佳能處理好相關工作，免為市民帶來麻煩。她又提醒市民亦要注意私隱安全等問題。

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