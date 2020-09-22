保就業第二期｜惠康百佳獲批3.4億元補貼　承諾年底前回饋1.8億元

本港兩大超市均有參與港府第2期「保就業」計劃，政府發言人今（22日）表示，兩間連鎖超級市場惠康和百佳的申請已經獲批，涉及工資補貼分別為1.845億元和1.6196億元，即合共約3.4億元；承諾受薪僱員人數分別為10,149和8,215人。 惠康和百佳提出的回饋計劃涉及金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%；惠贈弱勢社群的金額亦達基本回饋金額的50%。兩大超市承諾在今年12月底前完成執行回饋建議。政府已要求他們適時公開受惠機構名單、受惠人士數目和所涉金額，讓公眾監察。 百佳今日公布的方案，只披露會在10月向弱勢社群派發4,000萬現金食物券；惠康則會在未來10個月向有需要社群派發100萬張現金券和100萬張餐券，捐助500萬元幫助弱勢社群，未來6個月超過300款日常必需品不加價，計劃涉款超過1.2億元。 兩超市方案與政策創新與統籌辦事處公布有出入。

港府第2期「保就業」計劃，惠康獲批1.8億元補貼。(資料圖片)

回饋金額不少於「保就業」第二期工資補貼額50%

政府發言人表示，政府在考慮保就業計劃第一期的情況和社會各界的意見後，於推出第二期計劃時加入了新要求，包括在批准惠康及百佳兩間連鎖超級市場提出的工資補貼申請前，會先考慮相關集團回饋社會的建議。兩間連鎖超級市場已向政策創新與統籌辦事處提交的回饋建議並獲批准，而它們就第二期計劃提出的工資補貼申請亦已獲批。



至於回饋建議亦設有指定條件，包括回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%、回饋計劃下的措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬兩間連鎖超級市場平常提供優惠以外的措施，受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工。惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額的50%，而惠及員工的金額比例則不能多於基本回饋金額的10%。

百佳指，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾廿萬。(資料圖片)

百佳未交代餘下4100萬回饋方案

發言人表示，兩間連鎖超級市場計劃向弱勢社群派發現金及／或食物劵，並會推出措施惠及為市民／顧客及獎勵員工。有關詳情留待兩間機構另行公布。政府感謝兩間連鎖超級市場願意遵守「保就業」第二期計劃下的額外承諾，回饋社會，與市民共渡時艱。



百佳今日則公布，將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，預計受惠人數逾20萬，涉款4,000萬元；至於產品會否調整價格，發言人表示，暫無補充。百佳也未有公布另外4,100萬元的回饋方案。

惠康則宣布，會提供總值1.2億元「點點心意」回饋計劃，以支持香港社區，包括向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，向弱勢社群捐贈500萬元，並承諾未來6個，逾300款日常貨品價格不變。據悉有關貨品類別包括雞蛋﹑油及生活用紙等。

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