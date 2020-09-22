保就業計劃｜百佳10月向基層發放4000萬現金食物券　惠康派8000萬

新冠肺炎疫情打擊下，百業蕭條。百佳超級市場今日（22日）表示，向政府申請第二期保就業計劃，所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得接納，10月起將向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元的現金食物券，預計受惠人數逾20萬。現金食物券毋需申請，20間社福機構將評估其服務對象的需要發放現金食物券。 惠康方面，計劃與百佳相似，未來10個月將派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8,000萬元。

百佳早前所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納。（資料圖片 / 林若勤攝）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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毋須申請 經20間社福機構派發基層

百佳超級市場今日表示，早前已申請第二期保就業計劃，而所遞交惠及弱勢社群的建議書亦已獲得政府接納，故將於10月初向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元的現金食物券，預計受惠人數逾20萬，總值超過4,000萬元。

20間社福機構將協助百佳分發現金食物券，現金食物券毋需申請，社福機構將評估其服務對象的需要。20個社福機構包括：香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衞理楊震社會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務處、香港基督教服務處、香港家庭福利會、香港傷殘青年協會、香港傷健協會、香港單親協會、凝動香港體育基金、聖雅各福群會、香港復康會、善學慈善基金、伸手助人協會、香港認知障礙症協會、匡智會及黑暗中對話基金會。

惠康：300款日常必需品6個月內不加價

另一被政府要求在保就業計劃下也須回饋社會的惠康，則宣布今起啟動總值超過1.2億元的「點點心意」計劃，未來10個月將派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8,000萬元，與一直合作的慈善團體夥伴合作派發；另外，「Yuu Give-Back」回饋計劃可讓顧客將積分捐贈予慈善團體，公司再根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬港元。

惠康又表示，承諾9月底開始，未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，公司將承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。