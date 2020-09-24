課程檢討報告倡通識科教科書送審　團結香港基金郭凱傑：做法現實

教育局成立的學校課程檢討專責小組，本周二（22日）發表新高中課程最終報告，報告建議通識科的「教科書」，納入現行的課本送審機制。早前團結香港基金亦曾發表通識科研究報告，教育及青年研究主管郭凱傑今日表示，「之前我哋報告都有九成老師採用教科書做教材，你用又唔審係一個問題」，故教育局將教科書納入送審機制是「無可厚非」、「現實」的做法。

通識教科書「自願送審」計劃後，部份出版社刪減有關三權分立、中港矛盾、六四事件或烏坎村事件的內容。（資料圖片）

除教育局成立的學校課程檢討專責小組就通識科發表報告外，團結香港基金在本月7日亦曾發表通識科研究報告。團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑今日在港台《千禧年代》表示，認為兩個報告的看法是一致，包括支持維持「必修必考」，縮減課程內容等，因為有部分單元涉獵的範圍太闊，例如法治、社會政治參與、公共衞生等。

至於引起社會關注的通識科教科書要納入送審機制內，郭凱傑指其意見與報告一致，因為教育局最初推出通識科時，是希望有多元的材料，故不需要有教科書，「之前我哋報告都有九成老師採用教科書做教材，你用又唔審係一個問題」，故教育局將教科書納入送審機制是「無可厚非」、「現實」的做法。



教協理事、通識科老師張銳輝則表明，反對將教科書送審，因為政府當年訂立通識科時已建議不送審，鼓勵老師有更多的教學空間。若要送審，他們最關注書商要改變寫法等，不清楚政府的尺度，故通識科的教科書不應該送審。

學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟（左五）9月22日向教育局局長楊潤雄（右六）提交檢討報告。（教育局提供）

另外，報告亦建議通識科繼續維持必修必考，但校本評核（IES）則可轉為選修。香港通識教育教師聯會幹事盧日高在商台《在晴朗的一天出發》指，IES的重要性在要訓練學生自主學習，如何分析社會議題，並作出正確判斷，業界一向重視相關價值，消息對他來說是「震撼彈」。他認為，若改為選修，可以提供彈性予學生，方向正確，但憂慮學生基於考大學的考慮，選做IES的意欲會大大降低。盧指，業界正商討下一步討論，包括與各大院校這討在收生時，會否在IES方面會，有得分加權等。