【IES】通識科建議改制　學生能否學有所成？

學校課程檢討專責小組周二（22日）向教育局提交新高中課程最終報告，建議通識科維持必修必考，但建議縮減課程內容，容許學生選擇不進行獨立專題探究（IES），並將IES轉為延伸和選修部分。過去通識科的IES部分已經常被視為「雞肋」，它既增加學生負擔，但佔分又無法扭轉「一試定生死」的現象。若IES在未來改成延伸和選修，教育局的改革亦須讓學生從中可以有所得著。

通識教育科是中學文憑科的必修科目，教育局局長楊潤雄稱，有學校為令初中生盡早適應課程，為初中生設立通識科。（資料圖片）

獨立專題難比延伸數學

獨立專題探究原意為讓學生就個人感興趣的社會議題進行探究，並從中掌握從擬定題目，到資料蒐集、數據分析以及論文撰寫等的技巧。根據通識教育科的課程及評估指引，獨立專題探究的建議課時為82小時，佔高中三年通識課程250小時課時的32.8%。IES規模理論上應該大於其他學科的「校本評核」，但在校內教學的實況看來，32.8%的建議課時仍有高估現時IES的地位之嫌。

通識科的建議課時佔全科三分之一，但IES得分卻只佔通識科總分兩成，在「分數導向」的大環境下，IES要搶奪課時更見困難。通識教育教師聯會過去曾調查各校IES的實際課時，發現約八成教師在過去三年只有少於40小時用於教授IES，其中四成更表示學校只用少於20小時。IES的技巧教授在不少學校實際上被削成校本評核，教師在課程內匆忙教授IES技巧後便交由學生自由發揮。IES課程的實行現況，與建議中的理想可謂相去甚遠。

從實際的學習成果而言，數學的延伸單元如M1（微積分與統計）及M2（代數與微積分）與過去高級程度會考的「應用數學科」及「純粹數學科」等部分對應。不少大學學科如工程、數學系等學生升讀前先有一定基礎知識，亦有利學生進修有關學科。但IES技巧相對於數學科，其專門性則顯得較弱。若要切實將IES視作延伸或選修部分處理，教育局着實需要充實IES的課程內容，例如仿效大學社會學科加入統計研究、資料分析等的方法教學，讓學生可以善用三年時間學習「獨立專題探究」。若將IES成績與筆試分拆，但最後只是讓學生以三年時間完成過去部分學校草草以20小時完成的內容，如此改革未免多此一舉。

過往電視廣告常言道「求學不是求分數」，但社會仍難以否認，考試成績已是大學收生的重要指標。（資料圖片／梁鵬威攝）

IES能否幫助升學？

常言道「求學不是求分數」，但社會仍難以否認，考試成績已是大學收生的重要指標。IES要轉為延伸及選修部分，教育局便須從大學銜接方面吸引學生修讀。新高中轉制後，不少大學學科都會為物理、化學、物理，以至M1、M2等科目得分加權，導致理科生在選科上有較大優勢，但若學生在中學修讀文學、歷史等科，即使大學選讀同類科目，文科生在選科上仍難見優勢。

以上大學收生傾向，一定程度導致中學生選科人數向理科傾斜，文科生人數多年未見起色。教育局在為IES轉型之前，應首先向大學了解多少學科收生會審視學生的IES得分，甚或會為IES的得分加權。高中生決定選修學科時，難以無視大學生的招生要求，學生亦要考慮未來的升學出路。教育局應給予未來選修IES的學生信心，讓學生放心投入時間努力後可以學有所成。