【政策分析】通識科改革：一場陷入《天能》逆轉狀態的政治鬧劇

本月上映的科幻電影《TENET天能》中，角色只要走入一道旋轉門機器，出來後世界就會完全逆行，時間變成倒流、被火燒會凍僵、子彈會逆向由標靶收回彈匣。在香港，一場纏繞20年的政策爭議，令人懷疑是否也走入了這道「逆向旋轉門」。 教育局成立的學校課程檢討專責小組，前日（22日）發表新高中課程最終報告。其中廣受政界關注的高中通識科，小組建議保留為四大核心科目之一，維持「必修必考」，但課程內容縮減，容許學生選擇不進行通識科獨立專題探究（IES）。小組又建議，在市場出售的通識教育科「教科書」，納入現行的課本送審機制。建議同時遭到泛民和建制派批評，前者批評課本送審機制，後者則不滿保留必修科地位。 通識必修科是前特首董建華時代產物，是回歸初期教育改革一部分，現任行政會議成員羅范椒芬和李國章是主要推手，旨在培養學生的國際視野及人文質素，初時政府甚至強勢硬推，一度惹來教育界及民主派不滿。可是必修科實行下來，由於觸及部分敏感的時政內容，建制派又質疑「黃絲教師教壞學生」，導致學生動輒上街反對政府，結果風向大變，逆轉成「建制要刪除，泛民要保留」，淪為一場荒腔走板的政治鬧劇。

▼《TENET天能》劇照▼

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推行初期：政府強推 民主派反對

本港專業界別從來是建制派的「眼中釘」，因專業人士知識水平較高，支持民主自由人權等普世價值者較多，尤其教育界。自有教育界功能界別選舉以來，皆由民主派人士勝出。作為培育下一代的場所，學校的戰略位置更加敏感。在這大背景下，着重培養學生批判思考的通識科，注定成為政治風眼中心。

通識必修科源於董建華時代。九十年代，社會關注到舊有會考高考課程內容過多，造成學生只會死記硬背、高分低能，缺乏對社會和世界的認知，不符廿一世紀時代需要。2001年施政報告，董建華提出實行334新學制，其後課程發展議會着手研究，將通識教育列入高中必修科，旨在擴闊學生國際視野、人文素養。

張文光曾批通識或致「消化不良」

不過當時建制派對通識科沒有太大反對聲音，質疑反而來自教育界和民主派。如時任教協會長、民主黨立法會議員張文光於2002年曾批評，不斷增加新科目加重師生負荷，在現有科目加入通識教育內容已很足夠，不須另設必修；2004年10月一場立法會會議上，張文光分別質疑通識列為必修科操之過急，會令學生「消化不良」，又建議新高中實施初期通識只列選修，試行3年後才決定是否必修；其他民主派議員如張超雄，都對通識必修科提出過質疑意見，擔心配套未能做好。

此外對於教育界，如在新高中增加必修科，會大幅影響各大院校不同學科教師培訓的學額，打亂教育界的板塊，再加上通識是綜合學科，如無良好的資源配套，或會將學生教至「通通都唔識」。因此，通識必修科建議出台初期，教育界對此甚有保留。

儘管如此，政府對通識必修科的態度倒是堅決得很。曾任教育統籌局局長及常秘的羅范椒芬、曾任教統局局長的李國章，於該年代主力推動通識必修科。兩人經常向立法會、傳媒推銷通識必修科，又約見中學校長和教育學者商討授課安排及爭取支持。

最終教改按計劃實行，新高中學制於2009年實施並授課，新制學生於2012年陸續應考文憑試，通識科至少須考獲第2級才能獲資助大學學位取錄。而課程的落實執行，亦成為通識科爭議的「旋轉門」，將輿論帶到另一方向。

教育局成立的學校課程檢討專責小組，9月22日發表新高中課程最終報告。小組的建議與去年發表的諮詢文件大致相同，包括通識科繼續成為四大核心科目之一，即是維持必修必考。（資料圖片／羅國輝攝）

風向大變：建制派口誅筆伐 民主派為通識辯護

究其根本，爭議在於一個「X-factor」——人為因素。承上文，香港教育界以支持民主派佔多，加上通識科六大單元中，「今日香港」和「現代中國」部分內容涉及政治議題，如政黨政治、六四事件、諾貝爾和平獎得主劉曉波等，於是當課程實行起來，學生被培養出批判思考，但政治立場不符官方心意，建制派又開始不滿，輿論風向大變。現任經民聯立法會議員梁美芬，早於2011年已開始批評「通識科影響學生價值觀」。

最大引爆點在於2012年，自該年本港政治矛盾急速升溫。當年首屆通識科卷一必答題中，包括政黨政治內容，受到各大政黨關注。再加上同年反對國民教育科一役，引發大批年輕人上街抗議，年僅15歲的時任學民思潮召集人黃之鋒聲名大振，2014年引發雨傘運動的佔領公民廣場行動，更以學生為主力，一種對通識科的不滿情緒，逐漸成為建制派主流，他們質疑新學制「將政治帶入校園」、通識科「毒害」新一代。

教改主要推手羅范椒芬於2014年9月初接受電台訪問時，稱學科原意是訓練學生獨立思考，但內容已「異化」，偏向研究政治議題；梁美芬亦多次撰文批評通識科教師的操守、政見。2015年3月26日，梁美芬進一步於立法會提出無約束力議案，要求全面檢討通識科，包括改為選修科。

在會議上，為通識科辯護的議員主要來自民主派。教育界議員葉建源指，學科當然有可改善空間，但質疑有人刻意將通識科妖魔化；公民黨陳家洛認為，不應將教師被投訴現象歸咎通識科，認為該科能強化學生對公民社會和普世教育的認知；人民力量陳志全認為，有年輕人參與佔領、反水貨客示威，是政府犯錯所致，將之歸咎於通識科，是諉過於人。

通識科實行後，引起建制派不滿，梁美芬是發聲最多者。（資料圖片）

消息人士：小組重視專業自主 聆聽教育界意見佔多

站在政府立場，要平衡不同黨派對通識科看法也相當困難。就連和泛民關係極差的前特首梁振英，於會議上也只是回應通識科有其需要，不能因為部分教師利用課堂宣傳政治立場而「抹煞整個通識科的存在價值」。時任教育局局長吳克儉也指，擔心改變必修科地位會沉重打擊整個教改和近4,000名通識教師士氣。

最終，學校課程檢討專責小組去年6月起展開諮詢，適逢去年起修例風波爆發，大批學生上街示威，至今1萬名被捕人士中有約四成是學生。建制派自然將矛頭指向中學，教育界、通識科更是他們的頭號攻擊目標，指控「黃絲教師煽動學生犯法」。今次小組建議保留必修科地位，相信又會引來建制派新一輪聲討行動。

一名熟知小組運作的消息人士向《香港01》記者慨嘆，通識科爭議已持續很長時間，其實各方意見小組都有聆聽，包括教育界、政界人士、網上言論等。不過在聆聽過程中，小組希望跟從專業自主原則，盡量不受政治干擾，所以成立聚焦小組討論時，較多參與者是中學教師、校長，現時小組建議已出爐，教育局局長需時審視報告，最後才作決定。

該消息人士又坦言，學校課程設計十分複雜，有一套完整的審視機制，今次小組建議涉及的改動也有不少，如「學校推薦直接錄取計劃」加大校長推薦的權力等，不宜過多聚焦在政治爭議上。

不須過分放大通識科影響

況且，單單一個通識科是否真的對學生政見有如此重要影響，甚至「煽動」上街反對政府，本身亦有疑問。現時學生接觸時事資訊的渠道相當多，有社交網絡、主流和網上媒體等。通識科涉及敏感政治題目的範疇，亦只有少部分。因此對於部分建制派「通識科煽動學生上街」之類的指控，網上亦流行一個教育界人士的戲謔說法：「如果班學生咁容易煽動，我一早『煽動』晒佢哋乖乖坐低做功課。」

通識科是20年前教改重要一環，課程如何改善，社會自然可以繼續討論，但從近年環繞通識科的爭議，無不涉及一些難以站住腳的政治口水。近年香港政治矛盾升溫，年輕一代傾向反對政府，建制派急於尋找聲討對象無可厚非，但外在政治環境、政府表現往往才是影響年輕一代思想的關鍵因素，還望各界持平看待議題。

在通識科爭議中，我們固然見證一場輿論風向的「逆轉」。只不過香港經歷多年政治紛爭，社會撕裂至此，理性討論、不同政見互相尊重的環境，相信再難「逆轉」回來了。