新冠肺炎｜據悉英國將納高風險地區　專家建議法國西班牙應同列入

新冠肺炎疫情未止，香港近日不少確診個案都由外地輸入。歐洲正爆發新一輪疫情，但本港現時僅將10個國家或地區列為高風險地區，未有涵蓋歐洲任何地方，有專家建議政府更新高風險地區的名單，加入英國、法國、西班牙。 有消息指，政府最快今天（24日）會公布，將英國納入高風險地區，上機前需要有72小時的病毒測試陰性報告，有關措施於10月1日生效。

今年3月，經機場入境香港的旅客都做足防疫措施。 （資料圖片／梁鵬威攝）

據了解，政府將會把英國納入高風險地區，從英國來港人士必須持有72小時內新冠病毒測試陰性報告，方可登機，有關措施於10月1日生效。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌、呼吸系統專科醫生梁子超均認為，政府應該同時把法國及西班牙列為高風險地區，因為兩地近日的確診數字比英國更多。根據衞生防護中心資料，英國在過去14天新增5.4萬宗個案，而法國和西班牙分別新增13萬及15萬宗。

梁子超解釋，法國及西班牙疫情更為嚴峻，惟香港較多人往來英國，在英留學生亦更多，理解政府先把英國納入名單，「但歐洲疫情惡化緊，應該包埋法國、西班牙先一致。」他指出，因應歐洲早前放寬防疫限制、社交距離等措施，疫情會出現反彈，加上年青人開學、重拾社交活動，社區傳播會增多，料未來歐洲其他地區都會出現爆發。他又指，這些地點是熱門轉機地點，政府需要留意轉機人士也可能把病毒帶到香港。

梁子超認為，政府應該同時把法國及西班牙列為高風險地區。 （資料圖片）

另一方面，若有旅客從英國來港，但僅於香港轉機、未有入境，現行政策下不會接受多次病毒測試，但梁子超認為這些人仍有一定風險，或會在航班或機場傳染到機埸員工、其他旅客，從而把病毒帶入香港，建議政府考慮是否為在香港轉機者都做檢測，減低交叉感染風險。

現時高風險地區人士來港前需於17間酒店中先預訂房間，梁子超認為，這些酒店同時會接待其他旅客，仍可能造成交叉感染，建議政府設定點檢疫酒店。

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