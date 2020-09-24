【新冠肺炎】白宮高層：疫情影響美中關係　批北京像蘇聯隱瞞疫情

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）9月23日表示，美中關係受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情拖累，批評北京隱瞞疫情就像當年前蘇聯隱瞞切爾諾貝爾（Chernobyl）核災一樣。他亦表示總統特朗普（Donald Trump）正建立國際共識，對抗中國的侵略。

奧布萊恩23日在艾奧瓦州德雷克大學（Drake University）的一個論壇上發言，談及美國的外交政策，指特朗普是首位美國領袖承認多年來對北京從改革經濟推動政治開放的「一般常識」是錯誤，華府因此與其他自由國家開始以不同形式對抗中國的侵略行為。

他之後被問到中國應對疫情如何影響美中關係時，稱整個關係已經遭疫情蒙上陰影，指中國政府在疫情爆發初期隱瞞疫情，但容許民眾出國，導致病毒在全球擴散。奧布萊恩亦認為，北京將企圖警告民眾的醫生滅聲，並曾經強迫一間實驗室移除可能有助抗疫的病毒基因排序，同時阻止國際專家到武漢研究疫情起源。

奧布萊恩指，中國隱瞞疫情的方式與前蘇聯隱瞞1986年切爾諾貝爾核災難無異，但前者所帶來的嚴重性更嚴重和深遠。

奧布萊恩：特朗普政府拒絕以往只對華有利的貿易政策

而在發言時，奧布萊恩談及北京與華府簽訂首階段貿易協議，阻止美國在華企業被強迫轉移技術，同時為美國農業和金融業打開中國市場。他亦指特朗普政府打擊中共透過華為等企業的大規模的情報及安全機制，避免美國的個人及私人資料被盜取；以及限制解放軍利用學生簽證派遣人員赴美盜取技術及武器相關資料等。

奧布萊恩認為，外國開始跟隨美國阻止中國的步伐，包括印度、韓國等禁止華為設備、日本將在華企業遷回當地、澳洲政府打擊中國滲透當地政治，同時提出獨立調查疫情起源等。