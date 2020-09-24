海洋公園推80元水上瑜伽　星空露營體驗　劉鳴煒：增與大自然連繫

海洋公園上周五（18日）正式重開，公園主席劉鳴煒曾表示要推出新體驗。公園今天（24日）正式推出全新「森度遊」及直板瑜伽，以及在公園纜車下，從未對外開放的山徑行山，或是居高臨下擁抱遼闊海景和星空一試特色露營，重新發現海洋公園的獨特魅力。其中率先於10月推出的「森度遊」及瑜伽運動，價錢為80元，成年人用智紛全年入場券或無限次入場證加80元，同樣可參與活動，並獲得多一張入場券。

劉鳴煒強調，所有活動主要為公園可持續發展為主，主題體驗均會讓訪客加強與大自然連繫，以及增強大眾對生態保育的興趣。「森動瑜伽」將於夢幻水都人工湖，挑戰備受瑜伽愛好者追捧的直立板瑜伽，活動日期2020年10月1至4日，10至11日，17至18日，24至26日，31至11月1日活動費用每節港幣80元，活動收費全數撥捐香港海洋公園保育基金。

另外，「秘行南朗山」由專業導賞員帶領，沿著纜車索道探索首次對外開放的小徑，登上視野遼闊的南寬港島南岸的風景，活動日期2020年10月17至18日，24至26日，31至11月1日，11月20至22日，27至29日，12月4至6日，11至13日每人港幣80元，活動收費全數撥捐香港海洋公園保育基金。此外，以露營為主題的「星夜高峰」將於11月推出。