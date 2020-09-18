新冠肺炎｜海洋公園今第二度重開　排頭位市民：趁未執笠前嚟多次

本港新冠肺炎疫情有所緩和，海洋公園在暫停開放2個月後於今日（18日）重開。有市民擔心海洋公園結業，趁重開時再來遊玩，「我睇法係就嚟執笠嘛，再唔嚟下一年都冇嘛。」亦有市民指，公園為她帶來許多回憶，祝願未來愈來愈好。 海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指，目前超過一半設施已重新投入服務，部分因防疫或維修保養而暫停使用。園方將以疫情前入場人數的兩至三成為上限，之後再逐步提升。

海洋公園今早9時15分，已有約10名市民急不及待，排隊等候進場。其中李先生指向太太表示，「我陪佢嚟咋，我長者日日嚟都得。」他指，政府向海洋公園撥款的50多億，在不久後會耗盡，趁結業前需再來遊玩，「我睇法係就嚟執笠嘛，再唔嚟下一年都冇嘛，趁佢未執笠之前嚟多次！」

市民：海洋公園依賴外地遊客

梁先生指，海洋公園關閉多月，預料較多市民會搶購門票，因此早於上周六早上預約，「 一瞓醒就㩒，知道一遲咗就㩒唔到。」他打算進園散步減壓，並觀賞海洋生物及企鵝。

愛之深責之切，對於海洋公園瀕臨倒閉，他指園方除了需要政府資助外，亦要考慮如何讓更多港人進場消費，認為增加收入才是解決方法，又指過去海洋公園的策略向外地遊客傾斜。

因疫情而困在家中的陳小朋友表示，今日為第三次遊園，感到開心。雖然沒想好玩什麼機動遊戲，但期望看到可愛的企鵝。

海洋公園10時開幕後，天公不造美，早上不斷下起大雨。今天生日的余太與家人家四口在雨後散步，她表示仔女須於上學前放鬆一下，並對生日能到海洋公園遊玩感到非常開心。她又指，下雨不會影響到心情，稱公園為她帶來許多回憶，希望能繼續營業，「海洋公園帶畀好多小朋友好多快樂，祝願佢愈嚟愈好。」

吳守堅：防疫措施比上次更嚴謹

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指，過去一段時間市民對海洋公園的支持度較高，未來幾個星期周末的預額已滿。而是次的重開的防疫措施與上次相近，甚至更為嚴謹，如在園內不准脫下口罩，亦關閉所有吸煙區嚴禁吸煙。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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他續指，政府規定海洋公園的入場人數，最多達疫情前的一半，即18,000人。他指，園方將以疫情前入場人數的兩至三成為上限，之後再逐步提升。目前，海洋公園超過一半設施已重新投入服務，部分因防疫或維修保養而暫停使用，如威威天地、跳彈床等。園方亦會嚴格控制成本，爭取更多收入，以減少對政府撥款的依賴。

海洋公園亦向預約進場的首100名入場人士派發禮品包，有市民透露，禮品包括餐廳消費券、電子優惠券、禮品優惠券，搓手液等。而記者早上於現場所見，海洋公園的人流不多，山上園區熱門的機動遊戲無須排隊，便可直接遊玩。