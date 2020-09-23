政府收回迪士尼樂園二期用地　旅遊業：搬海洋公園入去唔係無可能

港府今日（23日）公布考慮到現時經濟狀況，不會延續迪士尼樂園東部約60公頃土地的認購權，香港迪士尼樂園未來不會有原先規劃的第二期發展，有建議用作建屋。 旅遊業界認為，由於該處鄰近機場及港珠澳大橋，長遠計有關用地發展旅遊項目最為適合，現時只取消迪士尼樂園優先使用權，令土地用途有無限可能。香港旅遊業議會主席黃進達說：「其實點發展都有可能，但有新公司發展花費太大，迪士尼方便啲，但好似有人提過海洋公園搬過去集中啲，都可以，大家互相幫助，唔係壞事，疫情好返做埋遊輪碼頭都得啦！」

旅議會主席黃進達認為，用地將來以發展旅遊業的確為合適，現時政府只取消了迪士尼的使用優先權，並非永遠不能合作。（資料圖片）

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黃進達：做埋遊輪碼頭都得啦

旅遊業議會主席黃進達表示，有關二期發展投資額以百億元、十億元計算，費用高昂，現時有更大考慮不難理解，「佢哋未至於無計劃，有Frozen（冰雪奇緣），又有Marvel（漫威），唔一定要用新土地，你見之前個荷蘭花園同佢哋無關。」

他同意有關用地「天時地利」，鄰近港珠澳大橋及機場等，將來以發展旅遊業的確為合適，現時政府只取消了迪士尼的使用優先權，並非永遠不能合作、發展，往後的確有無限可能性，疫情下，港府多次強調已動用儲備去協助市民及各行業度過難關，跟現有投資者合作會較省時及金錢，「其實點發展都有可能，但新公司發展花費太大，迪士尼方便啲，但好似有人提過海洋公園搬過去集中啲。海洋公園搬過去集中啲都可以，大家互相幫助，唔係壞事，疫情好返做埋遊輪碼頭都得啦！」但認為該用地並非非常廣闊，實際上要有較多考慮才可。

旅議會主席黃進達（左）及旅遊界立法會議員姚思榮認為，用地將來以發展旅遊業的確為合適。（資料圖片/高仲明攝）

姚思榮：旅遊項目聚首一處可互相扶持

黃又同時指出，迪士尼在發展園區外，近年有不同的構思，當中包括出售部份位置予歌手作為表演場地，並推出住宿、入園玩樂及欣賞演唱會一站式體驗，並非沒有構思，該土地將來亦可用作發展參考用途，認為不適全建房屋和商場，「入面真係乜配套都無，其實對外係方便啲，當然係吸引遊客好啲啦！」

立法會旅遊界議員姚思榮認為，由於優先使用權期限將至，多年來迪士尼方面未能為有關用地的規劃提出實際方案或意見，先行收回用地來給予其他同類大型樂園使用，令旅遊區互有益處，但長遠發展以發展旅遊業為主會比較合適，「嗰度又近港珠澳（大橋），機場三跑又就快起好，係好方便旅客，之後又有航天城，聚埋一齊先吸引，有互相扶持作用。」

黃進達笑言將海洋公園搬到欣澳，並非無可能。（資料圖片/李澤彤攝）

姚續說，近年兩個樂園的經營似乎有一定困難，加上現時疫情影響下，未有聽聞有新投資者會大灑金錢來港設新項目，但認為疫情總會過去，旅遊業必然歡迎用地發展為景點，因此如作為「明日大嶼」計劃興建房屋不太適合。

姚坦言，經過多年立法會向迪士尼樂園的質詢，對於對第一期的16%用地發展外，無實際可行對策，加上疫情造成的「催化」作用，似更加「放軟手腳」，「其實你睇埋今日迪士尼回應，佢只係話失望，同埋之前立法會質詢109億發展撥款個時，無實際提過自己過去為用地努力爭取，似無心戀戰，想保持華南市場就算，專攻上海市場。」