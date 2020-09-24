研究：乳房X光造影加超聲波掃描　診斷乳癌準確度近95%

乳癌是對香港婦女的最大癌症威脅，有機構發現，八成以上的女士都是自己無意中感覺到乳房腫塊而發現乳癌，只有很少部分患者通過乳房X光造影檢查發現無症狀的乳癌。香港乳癌資料庫發表研究結果，2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%，若配合超聲波掃描，準確度更近95%，尤其是對乳房密度高的年輕女士來說，效果更見顯著。

出席發布會的有香港乳癌基金會主席 霍何綺華女士（左二）、香港乳癌基金會創會人、香港乳癌資料庫督導委員會主席 張淑儀醫生（右二）、香港乳癌基金會乳健中心顧問委員會主席 熊維嘉醫生（左一），以及香港中文大學影像及介入放射學系、威爾斯親王醫院 朱昭穎教授（右一）。 （受訪者提供）

由香港乳癌基金會創立的香港乳癌資料庫今日（24日）公佈研究報告，是次研究涵蓋1.7萬多位乳癌患者數據，發現單用2D乳房X光造影診斷準確度高達85.2%；如果在2D乳房X光造影檢查後配合超聲波掃描，準確度更近95%。

香港中文大學影像及介入放射學系、威爾斯親王醫院朱昭穎教授指，婦女自40歲起應每兩年接受乳健檢查，如使用3D乳房X光造影，可從多角度拍攝乳房組織相片，從而有效分辨不同的乳房結構，令結果更準確。

香港乳癌基金會主席霍何綺華建議政府為高風險婦女進行定期篩查；考慮在較低收入及錄得較高晚期乳癌比率、較低篩查率的地區進行先導計劃。