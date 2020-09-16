聖德肋撒醫院女病人手術後紗布遺留乳房　院方延誤通報衞生署

聖德肋撒醫院發生一宗手術紗布遺留女病人乳房的醫療事件，一名40歲女病人今年7月18日於該院接受左邊部份乳房切除術，術後有護士發現紗布數量不符，其後主診醫生安排病人檢測，並再做手術取出紗布，病人於7月20日出院。 衞生署指於7月20日才收到院方呈報，認為醫院延誤通報事件，違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》列明、需24小時內通報的要求，已向醫院發出規管信。

聖德肋撒醫院發生手術紗布遺留病人乳房的醫療風險事件。（資料圖片）

聖德肋撒醫院發生一宗手術紗布遺留女病人乳房的醫療事件，醫院行政部透露，事件涉及一名40歲女病人，於7月18日在接受左邊部份乳房切除術，病人離開手術室後，手術室護士發現已核實的紗布「數量不整」，聯絡主診醫生安排X光檢查，確定紗布遺留於體內。

術後點算紗布數目不符揭發 需再做局部麻醉取出紗布

主診醫生之後向病人及家屬解釋情況，取得病人同意後, 為病人進行局部麻醉取出紗布。院方形容手術過程順利，病人於7月20日如期出院。院方指，事後已即時跟進並檢視手術期間紗布點算程序，日後將加强點算工作避免同類事件發生。醫院對事件表示遺憾，並向病人致以慰問。

衞生署回覆查詢時透露，於今年7月20日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名40歲的女病人於7月18日接受乳房手術後，發現外科紗布遺留於乳房傷口內。衞生署隨即作出調查工作，並要求院方於一個月內提交詳細報告，院方亦已向衞生署提交報告。

《私家醫院、護養院和留產院實務守則》列明，若涉及醫療風險警示事件，院方需24小時內通報衞生署。衞生署指，審視醫院提交的所有資料後，認為醫院延誤向衞生署通報事件，違反《實務守則》的要求，但無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《實務守則》的要求，因而導致這次事件。

就私家醫院延誤向衞生署通報事件，違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，衞生署已向醫院發出規管信。

連同上述個案，今年至今共錄得兩宗醫療風險警示事件，另一宗涉及今年5月山頂明德國際醫院有病人原需接受移除左足踝碎骨手術，惟主診醫生誤將右腳當成左腳，病人於翌日需接受多一次手術。