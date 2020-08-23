乳癌基金會指疫情下延誤診治或令病情惡化　呼籲善用遙距支援服務

乳癌是女性「頭號敵人」，香港乳癌基金會創會人張淑儀今日（23日）在商台節目表示，若乳癌病情去到第四期，不足兩成患者可存活，呼籲至少每兩年接受乳房檢查。 在疫情下，不少市民或抗拒到醫院求診。香港乳癌基金會總幹事劉燕卿提醒，乳癌不會因疫情停下來，心情不好及壓力大有機會令病情惡化，建議可透過該會遙距服務接受支援及指導。

香港乳癌基金會創會人張淑儀（左二）呼籲至少每兩年接受乳房檢查。（商台提供）

張淑儀表示，平均每年有約5,000人患上乳癌，即平均每日有近14人不幸「中招」。她指，九成乳癌患者早期有無痛硬塊，第一期乳癌患者可透過定期檢查發現，若女性摸到乳房有硬塊，通常已是第二期，若嚴重至乳房流血等，已屬第三期徵狀，強調延誤診治，病人的存活率會低很多。她呼籲，女性至少每兩年做一次乳房檢查，達致及早診斷、及早治療，並指疫情下乳健中心的服務沒有間斷，認為患者要有心理準備打持久戰，接受生活新常態，多做運動，有需要時可尋找專業輔導。

劉燕卿補充指，明白疫情下市民心理上或抗拒到醫院求醫，故基金會的支援服務也由面對面改為遙距服務，為有需要患者提供所需資料。剛轉新工約一個月，她認為基金會可填補公私營機構的不足，則為不想輪候時間太長或無法負擔昂貴醫療費用的患者，提供服務，大讚機構有承擔及活力。

政府早前公布乳癌篩檢新指引，對於平均風險的女士，就算沒有家族乳癌歷史，但曾經患過良性乳房疾病、未曾生育、或第一胎在30歲後分娩、肥胖、早來初經、缺乏運動等高危一族，均建議每兩年照一次乳房X光。張淑儀表示，居於較貧窮區域的患者，發現時病情多已達第三或四期，建議政府先處理高風險、低收入患者後，考慮仿效外國進行全民檢測，長遠有助節省醫療成本，又希望政府盡快就有關指引推出工作時間表。