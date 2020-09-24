醫管局30億撥款明審議　料居廣東港人一個月後可到港深醫院覆診

港府早前宣布，將為常住廣東的港人提供診症支援，受疫症影響未能回港覆診的醫院管理局病人將可於香港大學深圳醫院求診，受惠人數約3萬人。 醫管局行政總裁高拔陞今日（24日）出席醫管局大會後透露，病人於內地求醫需付診金，故政府會支付一筆津貼，金額料與病人在港接受的治療費用相若。至於病歷方面，病人需透過「醫健通」辦事處申請自己的病歷紀錄，下載的病歷會經加密處理，可能以電郵形式交予病人。 他又表示，政府周五（25日）會向立法會申請撥款，當中亦包括額外撥予醫管局的30億元，一旦撥款獲通過，上述計劃預計可於4至6個星期內推行。

高拔陞稱若30億元額外撥款獲批，可令醫管局獲足夠財政支援抗疫。（歐嘉樂攝）

港府早前宣布，為常住廣東的醫管局病人提供支援，讓已預約醫管局服務、居於內地的病人前往港深醫院求診，醫管局行政總裁高拔陞透露，病人於內地求醫時需付款，而政府亦會支付一筆津貼，金額與病人於香港所接受的治療費用相若，至於可提供哪些專科的服務則需再與院方商討。

他續指，若病人希望港深醫院的醫生得悉自己病歷，可透過醫健通辦事處申請病歷紀錄，辦公室將為其下載並加密病歷，再將紀錄交予病人，轉交的方式有可能是經電郵發送，技術層面需再與港深醫院商討。 高拔陞稱，若政府明日尋求30億元撥款獲批，預料上述計劃最快可於4至6個星期內展開。

連續虧損三年 醫管局疫症年錄盈餘

被問到會否擔心疫情影響而需減薪及裁員，高拔陞透露，年初市民減少到醫院覆診及接受治療，加上聘請人手的進度因人與人間的溝通需減少而延誤，故醫管局今年錄得盈餘。

但高強調，疫情變化急速，亞洲國際博覽館內的社區治療設施亦有可能隨時重啟，所需的人手較多，他期望撥款可得到大眾及議員支持獲通過，讓醫管局有足夠財政支援抗疫。

臨時醫院難與一般醫院比較 設計上盡量符合醫管局要求

內地委聘中國建築承建臨時醫院，以及亞博內其餘8間展館作治療用途，高拔陞指，醫管局有反映作為使用者的需求，在設計上盡量符合要求，但直言短時間內建院，不能與用數年興建的醫院比較，醫管局將時續向建築團隊反映意見。

至於亞博內展館的運作，高拔陞稱，預料疫情至明年流感高峰期未必完全可處理，故初步估計亞博起碼會運作至流感高峰期，但未有歸還的日期，他亦無透露租用亞博館的開支。

中秋前料難恢復探病服務 普通科門診派樽擴至離島

公立醫院的非緊急服務正陸續恢復，惟至今仍禁止探病，高拔陞稱，明白市民期望在長假期、中秋前可以「鬆一鬆」，惟仍有少數無源頭個案，醫管局需小心處理，望大家明白當局需保障病人、同事及探病者的安全。醫管局將緊密監察長假期之後的疫情發展，再決定探病服務的安排，屆時亦會增加感染控制措施，如需事先登記，申報接觸史、旅遊史等。

至於現行於普通科門診派發深喉唾液樣本瓶的安排，高拔陞稱下周一（28日）將擴至於46間診所派發，涵蓋大嶼山及南丫島的門診，望方便市民做病毒檢測，每日可派發約4,000個樣本包，當局會視乎服務需求，再決定會否調整派瓶的時間。