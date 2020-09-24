新冠肺炎｜念蘅幼稚園下月停辦　校監：收入大減難頂每月70萬租金

位於九龍城沙浦道的私立幼稚園「念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）」因租務問題將會在下月起停運。教育局確認最近收到學校停辦通知，指同區有足夠學額供學童轉讀。 校監呂詩慧接受《香港01》訪問時表示，受新型冠狀病毒疫情影響，幼稚園收入大減，加上未能與業主在減租上達成共識，難以負擔每月70萬的租金，無奈下選擇停運。

校方已聯絡3間幼稚園安排學生轉校

念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年創立，沒有參加幼稚園教育計劃，屬於私校。校網介紹，該校主打「零功課壓力」的自然教育法，設上、下午班。不論是N班、K1至K3學費均為每月5,500元，期待日後可復辦。校網仍有招生廣告，有家長在網上留言，稱昨日仍遞交到入學申請，今日獲校方承諾退還申請文件及報名費等。

校方公布將會停辦後，有不少人留言表示可惜。呂詩慧透露，已聯絡3間幼稚園，對方亦已答應讓念蘅幼稚園的學生轉讀。她提到，現時學校仍有學生復課，但校方並不會收取任何學費，已收取的學費已全數退還，學校亦將會在9月尾結束營運，預料屆時需遣散5至6名員工。

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幼稚園自2月近零收入 業主企硬不減租

受新型冠狀病毒疫情影響，私立幼稚園收入受挫，呂詩慧指租約將於10月屆滿，故於過去半年一直與業主商討減租，但對方只肯減租不足一成，更稱日後會就市場價格考慮加租。呂詩慧形容，「咁即係冇（減租）」，業主「企硬」不願減租，幼稚園難以負擔每月達70萬的租金，最終無奈選擇停運。

她又批評，政府對私立幼稚園沒有支援，又直言抗疫基金雖資助數萬予學校交租，但對於校方每月70萬租金而言是微不足道。

呂詩慧稱，過去曾任職公關及傳媒，期望改變香港高壓的教育氣氛，故創立幼稚園望從小教育下一代，對念蘅停運感痛心。