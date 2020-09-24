新冠肺炎｜單日增7宗　有患者無住址　衞生署連日無公布個案關連

新冠肺炎疫情持續，今天（24日）新增7宗確診個案，當中4宗屬輸入，3宗為本地感染，與早前確診者有流行病學關連。輸入個案有3人來自菲律賓，1人來自英國。 而本地個案中，一名患者沒有住址，當局稱他在傳染期住在檢疫中心。另一名44歲女子居於天水圍嘉湖山莊景湖居7座，不過翻查資料，由9月至今都沒有其他確診者居於景湖居，換言之，與這名44歲女子有關連的並非同住家人，但由於衞生署連日來沒有召開記者會，亦沒有於新聞稿內交代有關資料，公眾無法知悉新個案與甚麼個案相關。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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4宗輸入個案均無病徵。第5051宗個案是一名32歲女子，屬於機組人員，9月22日從英國倫敦抵港，乘坐英國航空BA031航班，抵港後住在赤鱲角香港天際萬豪酒店。第5052宗個案是一名31歲女子，是來自菲律賓的外傭，9月12日乘坐國泰航空CX 906由馬尼拉來港，住在灣仔的灣仔帝盛酒店；第5053宗個案是一名40歲女子，也是來自菲律賓的外傭，9月12日乘坐菲律賓航空 PR 300由馬尼拉來港，同樣住在灣仔的灣仔帝盛酒店。第5054宗個案是一名40歲女子，是來自菲律賓的外傭，9月12日乘坐國泰航空CX 906，由馬尼拉來港，住在油麻地香港海景絲麗酒店。

現時由菲律賓等高風險地區來港人士，需要在17間指定酒店中預訂房間進行14天強制檢疫，不過灣仔帝盛酒店並不在這列表當中，記者正向衞生署了解原因。

衞生防護中心自9月22日起沒有舉辦記者會，原因是沒有源頭不明的本地感染。 （資料圖片／盧翊銘攝）

而3宗本地感染都與早前確診者有關連，但當局未有交代與甚麼個案相關。第5055宗個案是一名52歲男子，9月21日發病，住處一列指「不適用」，衞生署稱該患者在傳染期住在檢疫中心。第5056宗個案是一名44歲女子，9月20日發病，住在天水圍嘉湖山莊景湖居7座。第5057宗個案是一名50歲女子，9月22日發病，住在屯門建生邨泰生樓。翻查資料發現，第5049宗個案（4歲男童）居於同一地址，未知二人是否同住家人。

衞生署在新聞稿中僅公布簡短的確診者資料。 （文件截圖）

衞生防護中心自9月22日起都沒有舉辦記者會，因沒有源頭不明的本地感染，惟亦沒有於新聞稿內清晰交代確診者資料，公眾無法知悉新個案與甚麼個案相關。例如在9月22日，3名本地感染個案中有2人為家傭（第5041及5043宗個案），但她們的居所（屯門海麗花園1座、紅磡福年新樓A座）在9月都沒有確診個案，即表示她們很可能非由僱主家庭感染到病毒，但公眾無法得悉其感染源頭。而9月23日公布的4歲男童（第5049宗）所居住的屯門建生邨泰生樓，及今天公布的44歲女子（第5056宗）所居住的天水圍嘉湖山莊景湖居7座，同樣無其他確診者。