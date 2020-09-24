新冠肺炎｜醫管局擴大普通科門診派樽範圍　增至全港46間包括離島

醫院管理局今日（24日）宣布，會繼續協助衞生署衞生防護中心在普通科門診診所於指定時段內派發樣本收集包及收集深喉唾液樣本，方便自覺有較高感染風險及輕微不適的市民接受病毒病檢測服務。 醫管局發言人指，下星期一(18日)開始，派發樣本收集包的診所將會由目前的31間，進一步增加至46間，包括位於多個離島的診所，方便當區居民。

▼全港46間派發樣本收集包的普通科門診診所名單▼

46間診所將於星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半，在診所門外指定地點派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。每位市民限取一包，派完即止。



醫管局表示，由7月27日起，醫管局普通科門診診所共派發大約54 000份樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過33 000個，超過60個樣本對2019冠狀病毒病呈陽性反應。



發言人續指，計劃的化驗樣本由本地認可的化驗室進行，若有化驗樣本呈陽性反應，有關結果會根據既定機制呈報衞生防護中心作覆檢核實，及通知有關市民盡快安排入住公立醫院接受隔離。若市民在遞交樣本後3個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

醫管局發言人提醒，市民須在3個工作天內採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，於星期一至六（公眾假期除外）早上10時至11時，交回46間診所門外的指定地點。



醫管局擴大普通科門診派樽範圍，下周一將增至全港46間，包括離島。（梁鵬威攝/資料圖片）

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼