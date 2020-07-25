新冠肺炎｜22間普通科門診下周一起免費派檢測樽　7時半起派發

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，未找到源頭的個案不斷增加。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（25日）指，由下周一（27日）起22間普通科門診診所將派發及收集樣本瓶，較高感染風險及輕微不適的市民可在指定時間免費領取和交回樣本收集包。 她又指，相關安排暫定推行四星期，而每位市民限取一包。

為減少群聚 每日只限派一小時

庾慧玲表示，為配合政府防疫政策，醫管局較早前亦配合衞生防護中心，在18間中醫診所派發樣本瓶。在下周一（27日）普通科門診會進一步協助較高感染風險，以及輕微不適的市民在22間普通科門診診所免費領取及交回樣本瓶。

為確保診所病人服務不受影響，同時希望減少診所附近的人群聚集，22間診所會安排在周一至五早上7時半至8時半在診所門外指定地點向市民派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋及深喉唾液樣本採集指引等，每位市民限取一包。

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須在三日內交回樣本樽

她又指，每間診所每日會派發110包樣本收集包。市民採集深喉唾液樣本後，需要在三日內交回門診門外指定地點，時間為早上上午10時至上午11時。市民交樣本後三個工作天內沒有收到通知，代表結果測試呈陰性；如測試呈陽性，當局會安排入院接受隔離治療。相關安排暫定推行四星期。

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