新冠肺炎｜英國納高危地區10.1生效　醫生：入境人士易在月底湧港

全球新冠肺炎疫情持續，政府昨日（24日）刊憲將英國列入高危地區，要求由英國返港人士在登機前，須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，到港後須到酒店檢疫，10月1日起生效。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（25日）在港台節目《千禧年代》表示，政府措施「早公布，後實施」，入境人士容易在灰色地帶，即9月底湧回港。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新措施做法合理，10月1日實施都不算慢。 曾認為現時情況「穩陣咗」，確診個案有望在10月中歸零。被問到國慶大型遊行或慶祝活動是否合適，他指「群眾聚會可免則免」，不要讓病毒有死灰復燃的可能性。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，英國到港的直航較多，政府將英國納入高風險地區的做法合理；但本港與歐洲其他地方亦有緊密往來，而法國、西班牙及意大利等國家的疫情均有上升趨勢，政府也應看緊。

「早公布，後實施」易存灰色地帶

措施在昨日（24日）公布，惟一周後才生效，曾祈殷形容政府「早公布，後實施」，入境人士容易在灰色地帶，即9月底湧回港。他指出，措施愈早生效，愈能避免本港第二波疫情再現，即輸入個案湧至的情況。

72小時檢測證明應縮短至24小時

曾又指，72小時內陰性的人士仍可能是隱形患者，他認為陰性證明有效期可縮短至24小時，但坦言執行上較為不便。檢疫地點方面，他認為政府可徵用整幢酒店作檢疫，「好過每一區都有人檢疫」。他指，倘入境人士在特定酒店統一檢疫，政府在統籌及交通等安排均較容易。

許樹昌：10月1日實施都不算慢

然而，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新措施做法合理，又指10月1日實施都不算慢。他亦指，歐洲其他地方亦正出現第二波爆發，估計原因或是政府放寬防疫措施，鼓勵旅遊等。他認為，法國、西班牙及俄羅斯也屬高風險地區，但抵港航班不及英國頻繁。

今年3月，經機場入境香港的旅客都做足防疫措施。 （資料圖片／梁鵬威攝）

確診數字「冷卻」 冀能在10月中達至零確診

至於本港疫情，曾認為現時情況「穩陣咗」，因為確診數字已「冷卻」，而個案開始沒有不明源頭。他預料疫情或再擾攘一至兩星期，希望能在10月中達致零確診。被問到國慶大型遊行或慶祝活動是否合適，他指市民須配合政府呼籲，市民應自律、考慮將活動押後，「群眾聚會可免則免」，不要讓病毒有死灰復燃的可能性。他又稱，在個案歸零後，限聚令可有適度調整，但一定不能回到第三波疫前的無上限人數。

疫苗方面，他希望政府開始討論如何在公營及私營系統作大規模接種。他認為，屆時將需要大量醫護人員協助，故政府應開始與醫學組職及社區團體等商議人手安排，以及至少兩款疫苗該如何分配。

被問到「慶回歸」感染群組會否變成「慶國慶」群組，許樹昌稱，「相信今次政府小心好多」，每枱只限4名食客， 如大家用餐時自律，進食後盡快戴回口罩才交談，相信情況不會似第三波爆發前。他又指，這兩天無來歷不明個案是好現象，但仍需觀察更長時間，希望在數周內能達致零本地確診。