新冠肺炎．9.25｜增2確診、1老翁不治　食環署再為餐飲業人員檢測

本地新冠肺炎疫情回穩，連續五天單日新增個位數個案，衞生署今日（25日）公布，昨日（24日）僅錄得2宗個案，均與本地個有流行病關連，是自7月5日第三波爆發以來單日最少，累計增至5,059宗。不過，一名居於慈民邨的確診84歲老翁今日下午不治，累計105患者死亡。 迪士尼樂園今日重開，逾百迪士尼迷一早到園外等候入場；與此同事，海洋公園公布因應需人手營運，下月起取消每月4至8日的無薪假安排，但同事減薪5%至15%。

確診大廈食肆｜三確診患者於9日內 先後到荃灣嘉民國際訊通中心

【22:10】本港今日增兩宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，均與之前確診的本地個案相關。衞生防護中心晚上更新患者行蹤大廈，其中第5059號、40歲男患者報稱最後於9月18日到過荃灣的嘉民國際訊通中心。資料顯示，第4933號及5008號患者分別報稱於9月10日及17日或之前到過該大廈，中心無透露三名患者之間的關連。

嘉民國際訊通中心位於荃灣楊屋道168號，有辦公室、工商舖出售，亦有單位作貨倉用途。

累計有三確診患者於9日內到過嘉民國際訊通中心。（資料圖片）

↓↓海洋公園辦「森度遊」及「森動瑜伽」谷客↓↓

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新冠肺炎｜食環署下月再為餐飲業員工、街巿檔販和持牌小販檢測

【21:50】食物環境衞生署宣布，繼續為特定群組安排自願性質的免費2019冠狀病毒病檢測服務，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員和持牌小販等，以保障公眾健康。由明日（26日）起，食肆負責人、食環署轄下街市攤檔從業員及駐場人員和小販持牌人，可透過食環署網站登記安排檢測服務；其他非食環署管理街市（包括香港房屋委員會、領展及其他私營街市）的檔戶則無須在食環署網站登記，檢測承辦商會直接聯絡他們。

新冠肺炎｜海洋公園取消現行無薪假期 改為減薪5%至15%

【20:41】海洋公園及迪士尼樂園在新冠肺炎疫情下兩度關閉，分別在上周五（18日）及今日（25日）重開。財赤嚴重的海洋公園今天表示，董事局將取消自3月實施的首輪節約成本措施，由10月1日起取消現行無薪假期和減薪安排，不過取而代之是新一輪減薪措施，根據員工職級而定，減幅由5%至15%。

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新冠肺炎｜慈雲山八旬翁離世 與慶回歸群組相關 累計105患者亡

【18:37】伊利沙伯醫院發公布，一名84歲有長期病患的男病人（個案編號：2007），於7月21日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日下午4時45分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

死者生前居於慈雲山慈民邨民健樓，該居是第三波疫漸重災區，除了港泰護老中心爆疫外，區內多條屋邨也有個案。



連同上述個案，至今共有104名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。另有一病人在家中離世，之後化驗結果顯示確診。累計有105名病人染疫離世，絕大部分為長者。

惠康鎖定300產品價格 5公斤米較百佳平6% 超市關注組倡全單七折

【18:30】政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會。需回饋1.2億元的惠康，今日起推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月或以上，其中5公斤金象米75元包，較競爭對手百佳超級市場所售的80元，以及U購select所售的79.9元便宜約6%。

有關注超市價格的組織批評，惠康的貨品選擇數目亦受限，優惠不足，倡超市及政府盡快接納「全單七折 全民受惠」的方案。

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新冠肺炎｜港大：10%嚴重病人抗體攻擊自身免疫系統 主要是男性

【17:15】新冠肺炎確診者病情各異，有年輕病人病況嚴重，需要留醫深切治療部，也有長者本來身體健康，但受感染後卻有生命危險。香港大學醫學院兒童及青少年科學系有份參與的一項研究發現，在不同年齡層的嚴重患者中，有超過一成人的血液出現攻擊自身免疫系統的抗體，削弱免疫力，其中95%是男性，因此他們的病情較嚴重，而男性患者的死亡率亦較女性為高。研究人員同時發現，另外至少3.5%嚴重患者有先天性免疫病。

港大醫學院指，科學家可為這兩類病人研發個人化治療方案，如為他們提供一型干擾素，或以血漿分離術改善病情。上述研究結果已於學術期刊《科學》（Science）發表。

保就業｜惠康即日起鎖定300件產品價格至少半年 5公斤金象米75元

【14:37】新冠肺炎疫情下，嚴重打擊本港經濟。政府曾指，兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會。惠康早前表示，會提供超過1.2億元「點點心意」回饋社會計劃。惠康今日起推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月或以上。

新冠肺炎｜疫情下小販攤檔生計受影響 籲重開實體墟市助增收入

【14:30】關注綜緩底收入聯盟於九月中進行調查，了解疫情對攤檔檔主以及小販生計的影響，結果發現，受訪者當中有九成認為收入受到疫情所影響，有近六成受訪者亦認為政府政策未能有效幫助基層市民；市民普遍意見均認為疫情緩和後，政府應允許民間團體舉辦不同類型墟市，讓基層市民可以透過墟市擺賣增加收入，大部分市民亦希望可以有機會逛墟市。

而檔主方面，大部分檔主在疫情下面臨失業狀況，收入更大幅減少，檔主亦未關疫情好轉而對經濟狀況持樂觀態度，故希望疫情好轉後能重啟實體墟市，以增加收入。

新冠肺炎｜今增2宗確診均有源頭 創第三波疫情新低

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，截至9月25日零時零分，中心正調查兩宗新增新型冠狀病毒確診個案，是自7月1日以來最低，亦是第三波疫情當中最低。

至今本港個案累計5,059宗（包括5,058宗確診個案和一宗疑似個案）

新冠肺炎｜低收入家庭申領援助更見困難 團體籲放寬政策助渡難關

【13:53】新冠肺炎疫情持續已久，令不少低收入家庭百上加斤。有團體於9月訪問了250名葵青居民，發現不少低收入家庭受疫情影響嚴重，且在尋求各項福利政策支援時遇到重重困難，難以獲得適切支援。團體呼籲當局可以放寬各項政策申請助市民渡過難關。

抗疫基金｜洗衣業抗疫資助計劃批核1,387宗申請 總額達8,500萬元

【12:14】新冠肺炎疫情下，各行業都受影響，環境局今日表示，洗衣業抗疫資助計劃已結束，約3個月內批核了1,387宗申請，總額達8,500萬元的資助金已全數批出。

↓↓9月25日 迪士尼樂園重開↓↓

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迪士尼重開百人等候 母女粉絲米妮老鼠造型到場支持：噚日瞓唔着

【11:12】香港迪士尼樂園於今日（25日）重開，早上有不少粉絲到場排隊準備感受氣氛，準備入場。現場約有100人在門外等候。今早到場的林小姐與母親一身米妮老鼠造型到場，直言疫情第三波閉園，一直非常掛念到樂園遊玩，「原本以為瞓到好，噚日搞到瞓唔着。」並提早於開門前早上9時到場看表演。

迪士尼重開 新城堡計劃聖誕前開放 遊人能否再睇煙花取決一因素

迪士尼二期土地建屋？ 園方：返工居民與遊客同列車感覺奇怪

新冠肺炎｜今增2宗確診均有源頭 創第三波疫情新低

【10:38】消息指，本港今日新增大概2宗確診個案，為連續第5天維持個位數，均是與早前患者有關連的本地個案。

【09:09】政府昨日（24日）刊憲將英國列入高危地區，要求由英國返港人士在登機前，須持有72小時內發出的核酸檢測陰性證明，到港後須到酒店檢疫，10月1日起生效。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今（25日）在港台節目《千禧年代》表示，政府措施「早公布，後實施」，入境人士容易在灰色地帶，即9月底湧回港。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新措施做法合理，10月1日實施都不算慢。

英國納高危地區10.1生效 醫生：入境人士易在月底湧港

▼迪士尼二期土地認購權不獲延長 9月25日重開▼

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新冠肺炎｜教育局更新復課指引 若校舍內出現確診毋須立即撤離

【02:23】教育局周四再次更新復課指引，列明如果有人接獲通知確診或初步確診時仍在校舍內，應安排該名人士隔離，並立即通知衞生防護中心，而校方一般而言不須立即安排其他沒有病徵的師生即時離校。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜紅磡市政大廈、寶新大廈上榜 駿洋邨再無檢疫人士

醫管局30億撥款明審議 料居廣東港人一個月後可到港深醫院覆診

新冠肺炎｜醫管局擴大普通科門診派樽範圍 增至全港46間包括離島

新冠肺炎｜英國納入高風險地區 10.1起有陰性報告才可登機返港

單日增7宗 有患者無住址 衞生署連日無公布個案關連

新冠肺炎｜單日增7宗 有患者無住址 衞生署連日無公布個案關連