房協洪水橋新發展區安置屋邨　申放寬地積比率　料增約430伙

政府推展洪水橋／廈村新發展區，當中房協將負責興建區內的安置屋邨，原訂可提供約2100伙。 房協向城規會申請放寬發展地盤的地積比率限制，料可增加430伙，合共可提供2600個單位，而首批住戶預計可於2024至2025年度入住。

房協於洪水橋／廈村新發展區興建安置屋邨。（城規會文件截圖)

房協就洪水橋／廈村新發展區內，分別於第8區及第10區的兩個公營房屋發展地盤向城規會申請放寬地積比率限制。房協擬議將住用地積比率由5.5倍增至6.5倍，料可增加供應430伙，合共可提供2600伙。

逾半單位為資助出售房屋

擬議發展有六幢大樓，當中一幢為住用大樓，樓高不多於25層；而另外五幢則為綜合發展大樓，每幢樓高介乎30層至37層。當中900個單位為租住公屋，另外1700伙的為資助出售房屋。

房協指出，擬議發展可減輕受收地及清拆影響居民所面對的困難，而放寬地積比率後，已規劃的的休憩用地仍能符合香港規劃標準與準則中的要求，而相應增加的人口亦不會引致額外政府、機構或社區設施的需求。

此外，房協亦就於啟德第1E區、用作重建真善美村安置用途，申請興建一間有250個宿位的安老院舍及30個服務名額的日間護理單位。有關的項目將位於屬非住宅部份的政府物業中，有關物業將會整合各種社福設施。

而房委會亦就東涌第99區的公營房屋項目申請放寬地積比率，由6.4倍增至6.7倍。擬議發展包括五幢住宅大廈、一個公共運輸交匯處及公眾停車場，料可提供4800個單位，容納約1.48萬人。