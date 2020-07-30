新冠肺炎｜嬰兒檢測程序欠指引　家長要交樣本一肚氣

七月初，本港爆發第三波新冠肺炎疫情，黃大仙區慈雲山成為其中一個重災區，衞生署陸續向「疫廈」住戶派發樣本瓶檢測，不過有市民反映，家有嬰兒未能採集深喉唾液，但衞生署未有提供其他樣本瓶，令提交嬰兒樣本過程一波三折。雖然政府日前與東華三院合作，為慈雲山確診個案較多的屋邨居民進行免費檢測，不過該區部分居民仍感到被政府遺棄，加上疫情爆發近半年，政府卻似乎無力招架，令人費解，他們希望當局可以加強檢測，減少社區居民疑慮。

派漏嬰兒用糞便樣本瓶 延遲檢測

盧小姐一家居於慈雲山萬年戲院大廈，正是港泰護老院員工宿舍所在地，七月初已出現新冠肺炎確診個案。她回憶7月10日，衞生署到其大廈派發樣本瓶，當時已發現所有均是深喉唾液樣本瓶，但盧小姐兒子僅11個月大，未能吐出深喉唾液，於是盧小姐致電衞生防護中心查詢。

盧小姐的兒子僅11個月大，但衞生署派漏嬰兒可用的大便樣本瓶。（王海圖攝）

接線人員表示，家長可為嬰兒採集糞便樣本作檢驗。盧小姐反映衞生署派漏嬰兒用的糞便樣本瓶，網上未能找到任何相關資訊及指引，接線人員回應稱，可為盧小姐提供糞便樣本瓶，又直言中心的確沒有任何嬰兒檢測的指引，更希望可將盧小姐的情況紀錄在案，日後或可跟進同類情況。

未有指引 家長無所適從

「喺疫情爆發咁多個月，點解咁耐都冇指引係關於嬰兒點樣收集樣本？」盧小姐認為當局忽略家長需要，或許因過往的嬰兒個案都是入院後確診。致電中心的兩天後，大廈保安將糞便樣本瓶交給盧小姐：「佢話『BB 可以用呢種樽』。」之後再次收到中心來電跟進已是四天後。

盧小姐根據單張的樣本指引稱，即日的大便要即日遞交，但嬰兒的大便並不太定時，有時甚至要兩至三日才會大便一次，幸而獲得樣本瓶翌日中午，兒子就排便，但又迎來第二個問題：「我想交去大廈收集箱，但係大廈收集箱早上11點就已經攞走」徬徨的盧小姐馬上再致電衞生署求助，接線人員幫她查詢過，附近會接收樣本的柏立基普通科門診診所和東九龍普通科門診診所，而兩所診所的收集截止時間分別是11時和1時。

手持裝有糞便的樣本瓶，盧小姐非常焦急，因當時已是12時多，即使衞生署可以再安排新樣本瓶，她擔心依然會掉進一個「輪迴」，即是等候嬰兒排便、趕時間收集大便、趕不及診所關門、交不到大便、安排新的樣本瓶，一直無休止地發生。最後她在最後一刻到達東九龍診所，眼見衞生署人員正收走樣本，趕及將樣本投入收集箱。

盧小姐不理解疫情爆發近半年，為何未有協助家長了解替嬰兒採樣的程序指引。（王海圖攝）

衞生署未正面回覆嬰兒檢測相關資訊

事實上，我們查閱政府冠狀病毒專題網站，確實沒有提交嬰兒樣本和收集大便樣本相關資訊。《香港01》電郵查詢針對收集嬰兒樣本的事項，獲衞生署回覆指「個別個案有臨床或其他需要，會化驗病人的其他樣本例如糞便樣本」，未有提及嬰兒相關資訊。

至於當日陪同妹妹東奔西走交樣本瓶的哥哥盧先生，同樣是慈雲山居民，他所住的居屋大廈亦出現確診者，但政府卻以「確診人數不夠多」為由，未有為他所住的大廈提供檢測。盧先生當時因工作需提供病毒核酸檢測證明，因此到私家化驗所接受檢測。

盧先生當天陪妹妹東奔西走，感到徬徨又困擾。（王海圖攝）

斥政府爆疫半年仍未做好準備

疫情爆發近半年，自行檢測安排自二月中開始。盧先生不明白為何政府未有預視到提高檢測的逼切性，以至半年後的第三波疫情，檢測設備依然不足，檢測量依然落後於人，甚至未能為出現確診者的大廈提供服務。政府7月27日宣布，將由民政總署負責為慈雲山居民進行檢測，但只限四條公共屋邨，而不包括居屋屋苑、私樓及沙田坳邨。盧先生直言感覺被政府遺棄：「無事無幹其實唔會想驗，我哋想驗嘅原因係，我哋住嘅大廈本來有人中咗......其實某程度係對社會同社區負責任嘅表現。」

+ 6 + 5 + 4

按區議會選區劃分，慈雲山四區超過八萬人，民政總署安排的檢測計劃，覆蓋四條公共屋邨、約四萬名慈雲山居民，直至7月29日，共收回4150份登記表格及樣本。