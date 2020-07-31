醫療事故｜62日大嬰兒做手術治療膽管閉塞　導管保護套遺留體內

公立醫院在今年首季呈報了四宗醫療風險警示事件，全部為手術或介入程序後，遺留醫療物料在病人體內的個案，當中有一名62日大、患有膽管閉塞的嬰兒，在接受手術後，被發現體內遺留了導管的保護套。 另外，有醫護在病人體內遺留了1.5厘米長的鑽頭尖端或一個縫合器的金屬碎片，也有病人體內藏有超過7厘米的敷料兩個月，但都無被發現。

術後照X光始發現遺留導管保護套於BB體內

醫院管理局發布最新一期《風險通報》，披露一名62日大的嬰兒患有膽管閉塞，獲安排做「葛西手術」（Kasai operation），醫護為他插入外周靜脈置入中央靜脈導管 (Peripherally inserted central catheter)時，曾經剪去部分導線，手術最後完成。但術後照X光時卻發現導管內有不明物，最後醫護需要把整個裝置取出，並發現該不明物是導管的外層保護套。《風險通報》指出，醫護沒有為意到剪走導線令保護套脫落，提醒醫護在置入導管時不可剪去部分導線。

1.5厘米長鑽頭尖端遺留骨折病人骨頭內

另外，一名因急性創傷，而左邊手肘尖端有閉合性骨折的病人，接受修復手術時，有醫護在其骨頭內遺留了1.5厘米長的鑽頭尖端，最後決定不再做手術取出該物件。《風險通報》稱，事件是由於醫護人員不熟悉借來的儀器而引致。

另一名病人接受前十字韌帶重建及左膝半月板重建手術，醫護在手術期間突然要求使用一個縫合器，術後卻發現縫合器的一部分金屬碎片殘留了在病人左膝內，最後需再做手術取回碎片。