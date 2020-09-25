姊弟戀虐男案｜女被告出售案發單位賺138萬　搬回北角半山舊居

年齡相差七年的姊弟戀虐男友案，女方麥凱晴四項有意圖傷人罪成。事發時任職保險經紀的麥凱晴出身富裕家庭，記者翻查土地註冊紀錄發現，去年東窗事發後，麥凱晴已售出案發的跑馬地怡豐大廈一單位，帳面獲達100多萬元。

案發單位位於跑馬地怡豐大廈一個低層單位，該單位是麥凱晴於2015年6月以490萬元購入，法庭聆訊時，主要案情都是於該單位內發生。

麥於2019年6月，即被落案起訴後，以628萬元售出該單位，即持有單位四年，賬面獲利138萬元。

▼女被告與事主X由相識至報警收場的經過▼

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女被告家人投資物業獲利數千萬元

根據紀錄，麥已遷回北角半山一個單位，而持有該單位的麥姓男子，相信是麥的家人，於投資物業市場頗為活躍，近20年曾進行逾十次的物業買賣，包括寶馬山花園、海天峰、會景閣，賬面獲利逾千萬元。

現年39歲的被告麥凱晴（又名麥嘉雯），事發時任保險經紀，與年齡比她小七年的男友同住。女方被指用鐵櫈毆及撼男友的頭埋牆，又用風筒灼傷他的下體至起水泡，更用辣椒油塗在其傷口上，男方最終報警。案情披露，兩人自2018年起因性生活和置業問題屢有摩擦。

她否認有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共五罪。控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地一單位內五度襲擊及惡意傷害男事主X。暫委法官張天雁今日（25日）裁定被告四項有意圖傷人罪成，一項襲擊致造成身體傷害罪脫。