姊弟戀虐男案｜女被告風筒燙男友下體裁4罪罪成　還柙小欖候判

年齡相差7年的姊弟戀情侶，女方被指用鐵櫈毆及撼男友的頭埋牆，又用風筒灼傷他的下體至起水泡，更用辣椒油塗在其傷口上，男方最終報警，女事主因而被控傷人等罪名。男事主在庭上供稱，他因床事未能滿足女方而多番受虐，二人曾想過結婚，他想買樓時其家人建議女被告也出資，女被告即鬧分手，之後又對他多番施虐；女被告否認指控，更指男事主身上傷勢是自殘造成，更指男方認為風筒能令下體產生熱脹冷縮效果。暫委法官張天雁裁定被告4項有意圖傷人罪成，1項襲擊致造成身體傷害罪脫。張官先為她索取精神科、心理及背景報告，案件押後至10月16日，被告要即時還押小欖精神病治療中心。

女被告麥凱晴（39歲），事發時任保險經紀，被控有意圖傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。

庭上透露，男事主X是計算機科學系一級榮譽畢業生，他作供是亦有屏風作遮擋，他透露兩年前（即X約30歲）透過Speed Dating （極速約會）認識被告，二人同月內發展成情侶，半個月後開始同居，這亦是X的初戀。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

被告不滿事主好快完事

惟二人性交過數次後，被告不滿X「好快完事」，並開始虐待X，包括將X的頭撞向牆，又咬他至出血。X又指，因被告的性需求大，他未能滿足她，被告便遊說他買「偉哥」，但他強調並無性功能障礙，被告亦規定他不可以在她達致高潮前射精。

被要求買樓出資 被告即鬧分手

X又稱，他在認識被告前，已計劃購入將軍澳日出康城的單位，惟買樓事宜令二人發生不少摩擦，被告更遊說他拋售股票，將套現的50萬元交給她暫時保管，X因深愛被告而跟從。X指，2018年8月15日，二人與雙方家人共進晚飯，席間X的姑姐建議被告應在兩人買樓時出資，被告不同意，返家後即鬧分手及趕X出門，又把二人的情侶戒扔到廁所，X最終在廁所內拾回戒指，再遭被告用鐵櫈打頭。

女被告與事主X由相識至報警收場的經過(看下圖)

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搣事主下體結痂的傷口

X又稱同月25日，他在住所內用熱風筒為被告吹頭髮時，被告突抓著其陰莖，並用風筒吹X陰莖數秒，至其下體起水泡。

兩日後，X為了支付單位的首期，向姑姐借款200萬元支付首期，並簽下借據，被告得知後對X擅自簽下借款及買樓的事感到不滿，又將X的頭撼牆，並用滾水燙他大腿，又將X下體因熱風筒灼傷後所結的痂搣去，及用剪刀狂插心口、及將辣椒油塗抹在傷口。

看醫生代言兼問下體幾時用得

被告事後帶X求醫，但只准他向醫生展示大腿及下體的傷。當時的主診醫生憶述，X看診時未有作聲，並由被告代為交代情況，她指X下體意外遭熱水淥傷，又問醫生：「唔知(下體)幾時用得？」醫生直言：「好少陪診嘅人著重性方面，尤其女性。」

案件編號：DCCC 1193/2018