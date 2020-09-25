最低工資或凍結37.5元　清潔工到政總請願反對：冀特首主持公道

最低工資委員會資方委員未能就2021年最底工資水平檢討達成共識，資方委員會堅持凍結最低工資為37.5元。香港環保、物流及清潔從業員協會今日（25日）到政府總部外遞交請願信，指最低工資凍結於疫情底下無異於減薪，對辛勞工作的清潔工人並不公道，希望特首可以「主持公道」。

香港環保、物流及清潔從業員協會今日（25日）到政府總部外向特首遞交請願信，希望特首可以「主持公道」。（馬煒傑攝）

疫情下凍薪則無異於變相減薪

最底工資委員會未就2021年法定工資最低水平檢討達成共識，當中委員會資方委員堅持凍結最低工資於時薪37.5元。香港環保、物流及清潔從業員協會（工聯會屬會）等多名代表今日（25日）下午到政府總部向行政長官遞交請願信，要求特首「主持公道」。工會形容，不少清潔工友只是賺取最低工資時薪的「底層」勞工，疫情下冒着生命危險工作，卻要面臨可能凍薪的局面，而疫情下凍薪則無異於變相減薪，令清潔從業員感不公。

從業協會理事長林有貴 感到「麻木不仁」

從業協會理事長林有貴指，最底工資時薪37.5元於2019年生效，如今年被凍結，工友薪金將維持四年不變，即會被預期4%以上通脹吞噬，等同於減薪。林有貴又指，最低工資目標應為弱勢勞工的薪金鎖定在較合理水平，而在時薪37.5元最低工資下，「一個鐘人工都唔夠食餐飯」，工人要每天工作十一、十二小時才可勉強夠生活，而清潔工更在疫情中在最前線工作，卻被受「保就業」補貼的企業提出凍薪，對此感到「麻木不仁」。

冀政府儘責保護「底層」勞工

工會又指政府抗疫基金未有直接援助僱員已令不少市民不滿，如凍薪更反映政府未有儘責保護「底層」勞工。故此工會促請行政長官及議員在最低工資水平檢討上，作出一個保護「底層」勞工的決定。