消息：勞資無法達共識　最低工資或「凍薪」多兩年維持時薪37.5元

疫情衝擊各行業，本港最低工資水平或有機會首度出現「凍薪」情況。消息指，負責檢討最低工資水平的最低工資委員會，已完成兩年一度的最低工資水平檢討工作，勞方委員在兩輪會議中「企硬」要求調升最低工資水平，但未獲其他委員接納，大部分委員傾向應凍結現時水平，最終無法達成共識。根據程序，委員會於下月底前向行政長官、行政會議提交建議報告。現時最低工資為37.5元，參考過去資料，過去4次調整中，政府皆接納委員會的建議，如政府今年跟隨委員會「主流」意見，意味最低工資有機會「凍薪」，維持37.5元水平多兩年。

據了解，最低工作委員會已完成最低工資檢討水平，經過兩輪開會後，未能達成一致共識。委員會成員除政府代表外，亦有勞工界、商界及學術界三方代表，大致各有3名成員。據悉，會議討論激烈，勞方委員強烈反映調整工資意願，包括提出至少一定要追回通脹的條件，要求提升約40元；但委員會內大部分委員則認為應凍薪，各方無法達成共識。委員會現正草擬報告，會交代大多數委員認為應凍結現有最低工資水平，料於下月底前提交至行政長官及行政會議。

委員會現在草擬報告，料於下月底提交至行政長官、行政會議。（資料圖片）

最低工資自2011起實施，每兩年進行一次檢討，是次為委員會首次無法達成共識。翻查過去資料，去年增幅為歷年新高，達到8.7%，最低工資由時薪34.5元增至37.5元。資料顯示，在去年收入及工時統計調查中，全港領取最低工資的有21,200人，主要為清潔、保安工種。

根據《最低工資條例》，委員會職能是就法定最低工資水平，向行政長官會同行政會議作出建議報告。委員會在執行其職能時，須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間，取得適當平衡，並要顧及維持香港經濟發展及競爭力的需要。

職工盟總幹事蒙兆達認為，對低薪工人而言，「如再凍薪對佢哋嚟講係落井下石」。（資料圖片）

工會斥凍薪如「落井下石」

各大工會早前曾提交意見書，要求爭取調高時薪到42至47元不等。職工盟總幹事蒙兆達表示，不能接受最低工資凍薪，工人在疫情下工時不足，收入大減，「如再凍薪對佢哋嚟講係落井下石」。蒙又指出，去年5月最低工資調整至37.5元時，物價一直持續上升，工人「實質購買力下降」。他認為，委員會只是一個諮詢角色，負責下最終決定的特首，有責任介入。



工聯會副會長唐賡堯則認為，現時尚未到政府「拍板」階段，未知最低工資水平最終會否凍薪。但他認為，若凍薪對基層而言相當不公平，「好環境時又無份，呢個時候又搵佢哋嚟開刀」。他認為，最低工資應追上通脹，工會將繼續據理力爭。