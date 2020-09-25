新冠肺炎｜食環署下月再為餐飲業員工、街巿檔販和持牌小販檢測

食環署今日（25日）宣布，繼續為特定群組安排免費的自願新冠病毒檢測服務，目標為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員和持牌小販等，檢測承辦商為 Prenetics Limited 。 食肆負責人、食環署轄下街市攤檔從業員及駐場人員和小販持牌人明日（26日）起，可透過食環署網站登記安排檢測服務。而非食環署管理的街市檔戶則無須在食環署網站登記，檢測承辦商會直接聯絡他們。

食環署街市商販明起可上食環署網站登記

食環署宣布，繼續高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員和持牌小販等，安排免費的自願新冠病毒檢測服務。食肆負責人、食環署轄下街市攤檔負責人和小販持牌人可由明天（26日）起至下月15日在食環署網站登記。其他非食環署管理街市，包括房委會、領展或其他私營街市的檔戶則無須在食環署網站登記，檢測承辦商 Prenetics Limited 會直接聯絡他們。檢測承辦商會由10月1日開始檢測服務。

食環署現時每星期為所有上水屠房從業員進行重複檢測，亦會為高接觸群組提供自願的免費病毒檢測服務，包括持牌普通食肆、持牌小食食肆、持牌水上食肆、持牌工廠食堂、學校食堂、員工食堂的食肆員工、街市攤檔從業員及駐場人員，以及小販持牌人和登記助手。

食環署下月起為餐飲業員工、街巿檔販和持牌小販檢測，食肆負責人等明天（26日）起可網上登記。（資料圖片／廖雁雄攝）

承辦商將率先接觸酒吧及卡拉OK員工

在10月1日開始的長假期，檢測承辦商會率先為部分場所的從業員提供檢測，包括上次在檢測期間關閉的酒吧或酒館、卡拉OK、以及當時獲衞生防護中心派發樣本瓶而無須重覆檢測的食肆。

檢測承辦商將派員到食肆、街市及小販攤檔派發深喉唾液樣本瓶，隨後一至兩日收回樣本檢測，處所負責人需收回所有未經使用的樣本瓶即日退回承辦商。食環署會與檢測承辦商根據風險評估及人手資源，釐定派員到各處所的先後次序。檢測結果初步呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

+ 4 + 4 + 4

食環署發言人重申，為於社區層面作更廣泛的監測，配合將疫情防控和感染管理納入成為社會日常運作的新常態，政府整合及恆常化特定群組檢測計劃，作為定點監測的一環；特定群組檢測計劃將可作為監測和預警系統的一部分，配合接觸者追蹤及流行病學調查的工作，有利「早發現、早隔離、早治療」之外，亦為整體疫情評估提供參考數據。