食環署打擊冰鮮豬肉冒充新鮮豬肉出售　兩店舖被定罪及被判罰款

食環署今日（26日）表示本年1月至今，已向64間新鮮糧食店及街市攤檔採取合共28次突擊行動，打擊以冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售，並對多宗個案提出檢控。 當中兩間店舖被定罪及被判罰款，涉事新鮮糧食店已交回其牌照，而另一街市攤檔則被食環署終止租約。

內地供港活豬仍少於非洲豬瘟疫情前水平 活豬價格企硬

食環署表示本年1月至今，已向64間新鮮糧食店及街市攤檔採取合共28次突擊行動，打擊以冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售，並對多宗個案提出檢控。當中兩間店鋪被定罪及被判罰款，其後涉事新鮮糧食店已交回其牌照，而另一街市攤檔則被食環署終止租約。其他檢控個案尚待法庭審訊。

食環署表示，內地供港活豬數量尚未回復非洲豬瘟疫情前的水平。由於活豬價格高企，有不法商戶以冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售牟利。有關情況違反本港法例，引發食物安全問題，亦會對其它遵從規定的店鋪不公。

9個月接獲147宗疑賣假新鮮豬肉投訴

食環署於1月至今，共接獲147宗有關冰鮮或冷藏豬肉冒充新鮮豬肉出售的投訴，同期巡查新鮮糧食店及街市檔位合共7,649次。

有關同一處所內售賣新鮮豬肉及未經預先包裝的冰鮮豬肉及／或出售受限制食物的情況，食環署根據《食物業規例》向33間新鮮糧食店及街市攤檔提出共35宗檢控，其中10宗個案被定罪及被判罰款，餘下25宗個案尚待法庭審訊。